Ad Affari Tuoi Stefano de Martino trasforma lo studio in una scuola di danza: "Stasera è un manicomio" Nella puntata di martedì 15 ottobre di Affari Tuoi gioca Adriana insieme a suo figlio Matteo. La partita è ricca di momenti esilaranti, dalle battute della concorrente fino al momento in cui tutti in studio si lanciano in un liscio. "Avanzi di 'balera. Stasera è un manicomio" scherza Stefano De Martino.

Nella puntata di martedì 15 ottobre di Affari Tuoi gioca Adriana dalle Marche con il pacco numero 20, soprannominata "la casalinga felice". "Ha un sacco di passioni e di hobby, i gufetti sopra i pacchi sono sue creazioni" rivela Stefano De Martino indicando i piccoli animaletti. A giocare con lei c'è suo figlio Matteo, responsabile vendite e cantante metal. "A me piace il liscio, lui urla" si lamenta Adriana.

La partita di Adriana e Matteo

Dopo due pacchi blu la partita prende una piega negativa, con 50mila, 30mila, 15mila e 200mila euro che vanno via presto. "Casalinga felice almeno per il momento" dice Stefano de Martino riportando le parole del Dottore. La prima offerta di 33mila euro viene rifiutata. "Mio marito Nunzio è un operaio specializzato. Questi soldi per la mia famiglia sarebbero una cosa grandissima ma io ho avuto la fortuna di venire qui. Giochiamo" commenta la concorrente. Adriana, poi, tocca il petto di Stefano De Martino: "Speriamo porti fortuna". Dopo l'apertura del pacco contenente lo 0, per la gioia il conduttore si lancia in un liscio insieme alla concorrente, coinvolgendo il resto dei pacchisti nella danza. "Siete degli avanzi di ‘balera'. È un manicomio" scherza il conduttore.

"Sono qui da venti puntate e non ho capito niente" ammette Adriana prima di accettare il cambio. "Questo pesa" scherza la concorrente con i mano il pacco numero 12. "Il 12 è il compleanno di mio suocero che ho perso il giorno in cui è nato mio figlio. Mio suocero è morto dopo che ha saputo che mio figlio Alessio era nato. Il 12 è anche il giorno del compleanno di mio padre che ho perso due anni fa. È croce e delizia" rivela Adriana.

Il finale di Adriana e Matteo

"Stiamo giocando ma la gioia di vincere e fare del bene a qualcuno…" dice Adriana con la voce rotta dall'emozione. Adriana e Matteo rifiutano 39mila euro. La concorrente chiede di aprire il pacco numero 7: "Sono venuta sempre con la corriera. L'ultimo viaggio si avvicina una suorina di nome Piera che mi ha dato il numero 7. Se mi fa una fregatura…" È un rosso ma contiene solo 5mila euro. Sia il pubblico che il conduttore scoppiano in una fragorosa risata quando Adriana mente al Dottore dicendo di avere un mutuo da 320mila euro: "Eh, mica posso dire la verità". Il Dottore, però sa che la cifra ammonta a 32mila euro, la stessa che offre ai concorrenti per estinguerlo. I due accettano l'offerta. "Non posso tornare senza soldi" spiega Adriana. Prima di scoprire cosa contiene il pacco di Adriana, il conduttore interviene: "Chissà se il 12 era un numero mandato dal cielo e stasera è mancato il coraggio". I due avrebbero vinto solo 10 euro e al termine della partita abbracciano forte Stefano De Martino.