“Non sono innamorato, non mi manca”, le confessioni di Federico sulla fidanzata Ale a Temptation “Non sono più innamorato, non mi manca. Non ho le pa**e di dirglielo”. Federico, nel corso della seconda puntata di Temptation Island, si lascia andare ad alcune confessioni importanti sul rapporto con Ale. La ragazza, nel frattempo, è sempre più vicina al single Lollo.

A cura di Elisabetta Murina

Federico e Ale sono una delle sette coppie di Temptation Island 2023. Nella prima puntata, il ragazzo ha ammesso di non essere infastidito per la vicinanza della fidanzata al single Lollo. Ma, dopo aver visto alcuni suoi video nel corso della seconda puntata di lunedì 3 luglio, cambia idea. Lei invece, nel corso del falò delle ragazze, ascolta alcune dichiarazioni di Federico che le fanno aprire gli occhi.

Ale e la vicinanza al single Lollo

Durante la settimana, Federico viene chiamato nel pinnettu e vede alcuni video della fidanzata sempre più vicina al single Lollo, mentre si abbracciano e passano del tempo insieme. Se prima non era turbato, ora le nuove immagini iniziano a infastidirlo, tanto che commenta insieme agli altri ragazzi:

Avrei preferito non vederle, vederle fa un altro effetto So quanto è innamorata di me, non è possibile che in 7 giorni si dimentichi. Lui è quello che ha scelto all'inizio. Sembra che si sia resa conto che ci sia un mondo fuori, che non esisto solo io.

Le rivelazioni di Federico su Ale: "Non ho le pa**e di lasciarla"

Durante il falò, Ale vede alcuni video di Federico che, parlando con la single Nancy, si lascia andare a dichiarazioni pesanti sulla loro storia. Il ragazzo confessa di non essere più innamorato della fidanzata, di non sentire la sua mancanza ma, nello stesso tempo, di non avere il coraggio di mettere un punto al loro rapporto dopo tanti anni insieme: