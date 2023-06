Temptation Island, Federico: “Ale? Se le chiedo di leccare il prato lo fa, il sesso con lei non mi va” A Temptation Island 2023, le parole pesanti come macigni di Federico nei confronti della fidanzata Alessia, che è scoppiata a piangere.

Ale e Federico hanno partecipato a Temptation Island con un problema ben preciso. Lei vorrebbe costruire una vita con il suo fidanzato, lui invece non sa bene cosa aspettarsi dal loro rapporto. In un video, che Ale ha avuto modo di vedere nel pinnettu nel corso della prima puntata, Federico ha così descritto la loro relazione:

Siamo persone molto diverse. Quando usciamo siamo in carenza di argomenti, abbiamo interessi diversi. Ha 30 anni, è una donna, vorrebbe sposarsi, non la biasimo ma non è quello che voglio. Ci siamo quasi abituati ad avere un'intimità non spumeggiante. Non sono sicuro di provare per lei, quello che lei prova per me. Non gliel'ho mai detto in faccia, ma non l'ho nemmeno mai negato. Quando mi chiede se la amo, cambio discorso, faccio il codardo. Le dico che le voglio bene. Ma evito certe parole, perché non penso di sentire quelle cose. Non sento l'amore.

La reazione di Ale alle parole di Federico

Nel pinnettu, Ale – sentendo le dichiarazioni del suo fidanzato Federico – l'ha presa molto male: "E allora te ne vai a fan**lo. Sei proprio uno stron** di mer**". Tornata nel villaggio, si è sfogata con i single: "Allora che cosa è venuto a fare qui, se non è innamorato doveva dirlo. È uno schifoso. Che schifo, uno schifo totale. Speravo mi dimostrasse qualcosa qua. Dovrei mollarlo e farmi la mia vita. Non lo faccio, perché sono cretina".

Le confidenze sulla loro intimità

Al falò, Ale ha visto un altro video del suo fidanzato. Federico, parlando con gli altri fidanzati, ha svelato di non poter dire che gli piace qualcosa, perché lei gliela compra subito: "Lei è persa. Se le dico, Alessia se mi pitturi tutto il prato di rosso con la lingua, ci sposiamo, lei lo fa. Viene qua e pittura tutto il prato con la lingua". Poi, ha parlato dell'intimità con la sua fidanzata, esprimendo insoddisfazione anche in quello: "Eppure è una bella ragazza, non mi dà il fuoco. Se mi vedo con lei tra vent'anni? No, non penso". Alessia, in lacrime, ha commentato: "E allora perché sta con me? Cosa sono, un passatempo? Dice che non mi dice le cose perché altrimenti sa che ci sto male. E allora è meglio mentirmi?". Intanto, il video di Federico continuava con altre parole pesanti come macigni, che pronunciava scoppiando a ridere:

Non ho nessuna voglia di andarci a letto, non ho nessuna voglia di farci niente. Andiamo a cena fuori e non so di cosa parlare. Ogni tanto, povera, dice che su YouTube dicono che non è un bene. Non è che ci voglia YouTube o lo psicologo per capire che se due non sc***no per un mese c'è qualcosa che non va.

Ale è rimasta senza parole: "Lui ci ride, è uno schifoso. La maggior parte delle cose che ha detto, io non le ho mai sentite. Se sta così male con me, non dovrebbe prendermi in giro. Da questo momento, io mi ritengo single perché una persona così accanto non la voglio. Per una volta, voglio mettere al primo posto me stessa. Penso di meritare una persona migliore".

Ale vicina al single Lollo, l'indifferenza di Federico

Intanto, al falò anche Federico ha visto un video di Ale. La sua fidanzata, consolata dal single Lollo, piangeva perché sentiva la sua mancanza. Poi, sembrava anche sentirsi in colpa nei confronti del fidanzato per le confidenze con il tentatore. Federico ha commentato: "Non me l'aspettavo, ma penso che un video del genere mi ha fatto quasi sentire sollevato. Non mi ha preso nessuna gelosia". Filippo Bisciglia gli ha mostrato un altro video dove Lollo e Ale sembravano sempre più complici. Ma niente, Federico è apparso tranquillo. Ha anche espresso il dubbio che lei lo stia facendo per farlo ingelosire.