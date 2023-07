Temptation Island: dopo il bacio a Alessia Ligotti, Lollo Di Curzio rivede l’ex Nicole Di Mario (VIDEO) Il tentatore Lollo Di Curzio è tornato alla sua vita dopo Temptation Island 2023. Fanpage.it pubblica le foto e il video del calciatore e tassista alla festa di compleanno della ex fidanzata Nicole Di Mario. Tra loro sorrisi e complicità. Non c’era traccia di Alessia Ligotti, fidanzata di Federico, che Lorenzo ha baciato nel reality condotto da Filippo Bisciglia.

Lollo dopo Temptation Island rivede la ex Nicole Di Mario. Foto di Fanpage.it

I tentatori e i fidanzati di Temptation Island 2023 sono ormai tornati alla loro quotidianità, una volta finita la registrazione del programma condotto da Filippo Bisciglia. Tra i single che si sono messi più in evidenza in questa edizione, c'è Lollo, all'anagrafe Lorenzo Di Curzio, tassista e calciatore romano di 27 anni. Nella puntata del reality dei sentimenti, trasmessa lunedì 10 luglio, è stato il protagonista di un bacio incandescente con Ale, Alessia Ligotti, fidanzata di Federico. Una volta che i riflettori si sono spenti, Lollo è tornato alla sua vita. Giovedì 13 luglio era alla festa di compleanno della sua ex Nicole Di Mario. Alessia Ligotti non c'era. Fanpage.it è in grado di mostrarvi foto e video di Lorenzo con la Miss ed ex concorrente de La Pupa e il Secchione.

Lorenzo Di Curzio dopo Temptation Island al compleanno di Nicole Di Mario

Lollo Di Curzio rivede Nicole Di Mario, foto di Fanpage.it

La festa di compleanno di Nicole Di Mario, che ha compiuto 27 anni, si è tenuta in un ristorante romano. Tra i tanti invitati, anche Lorenzo Di Curzio. Come Fanpage.it aveva già rivelato, Lollo e Nicole Di Mario hanno avuto un flirt lo scorso anno. I due sono rimasti in ottimi rapporti, tanto da frequentarsi ancora. Non sorprende, dunque, la complicità che hanno dimostrato nel corso della serata, come ci assicurano fonti presenti alla festa e che hanno potuto seguirli da vicino. Lorenzo e Nicole, come dimostrano le foto pubblicate da Fanpage.it, hanno chiacchierato e brindato insieme.

Di Curzio era presente anche durante il conto alla rovescia che gli invitati hanno fatto all'approssimarsi della mezzanotte. Ed è stato il primo, come mostra il video in alto, a stringere la festeggiata in un abbraccio. Una voce in sottofondo dice: "Una nuova coppia". Poi, si sono prestati al fotografo ingaggiato per immortalare i momenti più belli della serata e hanno scattato delle foto insieme (vedi scatto in basso, ndr). Secondo alcune fonti, Alessia Ligotti non era presente alla festa.

Lollo Di Curzio e Nicole Di Mario, foto di Fanpage.it

Il bacio tra il tentatore Lollo e Alessia Ligotti, fidanzata con Federico

Nella puntata di Temptation Island trasmessa lunedì 10 luglio, è scattato il bacio tra il tentatore Lollo e Alessia Ligotti. La donna, poi, ha assistito all'ennesimo video in cui il fidanzato Federico ribadiva il disinteresse nei suoi confronti, così ha chiesto un falò immediato. Federico, tuttavia, non solo non si è presentato, ma ha anche confidato a Filippo Bisciglia di essersi invaghito di una delle tentatrici e di provare con lei sensazioni che intende approfondire. Alessia, allora, si è detta determinata a continuare da sola il suo percorso. Sarà interessante assistere all'evolversi della situazione. Ale e Federica riusciranno a salvare il loro rapporto? Che ruolo avrà il single Lollo nelle dinamiche di questa coppia? Non resta che attendere le prossime puntate.