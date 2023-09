Gabriela Chieffo sposerà Giuseppe Ferrara: “La proposta è stata inaspettata. Figli? Assolutamente sì” Dopo la proposta di matrimonio a Uomini e Donne, Gabriela Chieffo ha parlato delle nozze su Instagram. Non si aspettava che Giuseppe Ferrara, con cui ha partecipato a Temptation Island, le chiedesse di diventare sua moglie. Quanto al costruire una famiglia insieme, la ragazza ha detto: “Entrambi amiamo i bambini”.

A cura di Elisabetta Murina

Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara, coppia dell'ultima edizione di Temptation Island, sono pronti a sposarsi. La proposta di matrimonio è arrivata sempre davanti alle telecamere, questa volta di Uomini e Donne, durante la puntata del 12 settembre. Nello studio di Maria De Filippi, il ragazzo si è inginocchiato e ha chiesto alla fidanzata di sposarlo. Lei, commossa, ha subito detto sì. Ripresasi dalla grande emozione, Gabriela ha parlato su Instagram di quanto successo.

Le future nozze di Gabriela e Giuseppe

Rispondendo ad alcune domande dei follower su Instagram, Gabriela ha parlato della proposta di matrimonio ricevuta da Giuseppe, arrivata in modo del tutto inaspettato. "Non pensavo proprio me la facesse, figurati a Uomini e Donne", ha raccontato la ragazza, che è stata colta di sorpresa dal gesto romantico del fidanzato. I due erano usciti separati da Temptation Island, per poi ritornare insieme poco dopo, capendo di aver bisogno l'uno dell'altra.

"É stato difficilissimo non farvi spoiler", ha poi aggiunto Gabriela, che ha mantenuto il silenzio fino a quando non è andato in onda il programma. Quanto alle nozze, ancora non hanno pianificato nulla, anche se a breve hanno in programma di farlo, così che potranno svelare al pubblico la data prescelta. La coppia pensa anche a costruire una famiglia, quindi diventare genitori è un argomento che hanno affrontato: "Assolutamente, sia io che Giuseppe amiamo i bambini".

La proposta di matrimonio a Uomini e Donne

Arrivati insieme a Uomini e Donne, nella puntata del 12 settembre, la coppia si è accomodata insieme in studio. Poi, con la scusa di dover andare in bagno, Giuseppe si è allontanato. Rimasta sola, Gabriela ha visto proiettato un video che conteneva una lunga lettera del fidanzato: una dedica d'amore per lei. Poi, il ragazzo è rientrato, si è inginocchiato e le ha chiesto di diventare ufficialmente sua moglie. Lei, emozionata, ha subito accettato.