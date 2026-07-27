Chiara Ferragni sul lago di Como con José Hernandez: weekend da innamorati nell’hotel con suite da 15 mila euro a notte

La coppia si è concessa un weekend di lusso in una struttura iconica del territorio, una delle più famose e apprezzate in tutto il mondo: l’Hotel Passalacqua.

Chiara Ferragni e José Hernandez

È un'estate all'insegna della ritrovata serenità e dell'amore, per Chiara Ferragni: la prima assieme a José Hernandez. I due ormai vivono la relazione alla luce del sole e l'imprenditore di origine colombiana è ormai parte della famiglia: dopo aver conosciuto madre e sorelle della compagna, ha trascorso il weekend assieme ai due figli di lei, Leone e Vittoria. Per la coppia è stato un weekend di relax in alcune delle location più esclusive della zona. Prima ancora, si erano concessi una vacanza a Portofino e un breve soggiorno a Roma.

L'influencer, in realtà, è una fan dichiarata del Lago di Como: è un posto a cui è legatissima, dove ha trascorso tanti momenti felici in famiglia. Lì aveva acquistato anche una lussuosa residenza assieme all'ex marito, poi venduta dopo la separazione. Stavolta si è goduta per qualche giorno il suo luogo del cuore in compagnia delle sue persone preferite: fidanzato e figli. Tra l'altro, proprio sulle rive del lago è stata scattata una delle primissime foto insieme dei due, all'inizio della frequentazione: Hernandez era tra gli invitati al party di compleanno dell'imprenditrice, a maggio scorso, organizzato in una villa della zona.

Per questo weekend di piena estate la coppia ha scelto una residenza famosissima che Chiara Ferragni conosce benissimo: si tratta dell'Hotel Passalacqua. Non ha bisogno di presentazioni perché è un fiore all'occhiello del settore, apprezzato in tutto il mondo. Situato a Moltrasio, è abituato ad ospitare vip e personaggi di alto profilo (anche Winston Churchill). Nel 2024 era sul secondo gradino del podio dei World's 50 Best Hotel Award. L'antica dimora nobiliare del XVIII secolo, frutto del genio dell'architetto milanese Carlo Felice Soave, appartiene alla famiglia De Santis, che è proprietaria anche Grand Hotel Tremezzo.

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Possiede al suo intero 24 camere e suite distribuite in tre edifici, immersi in tre ettari di giardini. La Sala della Musica è il cuore della struttura, una sala in stile neoclassico con lampadari in vetro soffiato, dove Bellini amava suonare le sue opere. Proprio la Suite Bellini è la sistemazione più lussuosa: 250 m² con vista, sontuosamente affrescata. Un pernottamento per due persone nei giorni 22 e 23 agosto, costa 15.000 euro nella Suite Bellini, unica disponibile al momento. Per un weekend di settembre, invece, il prezzo scende a 3500 per notte nella Room in Villa. Un weekend nel mese di ottobre costa 7500 euro nella Suite Bellini, ma c'è anche la più economica Grand Room nel Palazzo a 1800 euro a notte.

Il Grand Hotel Tremezzo si trova invece a Tremezzina ed è un altro posto caro a Chiara Ferragni, famoso per la sua piscina galleggiante immersa nel Lago di Como: è una cartolina inconfondibile. Qui ci sono 77 camere e suite, alcune con giardino, altre vista lago, alcune posizionate sul tetto (proprio in cima al Palazzo) e altre storiche. C'è poi l'esclusiva Villa Privata con personale privato a disposizione, per soggiorni degni di una favola. Un weekend per due persone nei giorni 22 e 23 agosto qui costa un minimo di 2300 euro, fino a 6400 per la sistemazione in Rooftop.