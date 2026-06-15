Chiara Ferragni a Capalbio con José Hernandez: vacanza di coppia nella villa con piscina riscaldabile

Chiara Ferragni ha trascorso il weekend a Capalbio con il fidanzato José Hernandez: qual è la villa di lusso scelta per il soggiorno immersi nella natura?

Chiara Ferragni ha dato il via alla stagione vacanziera e già da qualche settimana approfitta del weekend per partire e scoprire angoli nascosti in giro per il mondo. Che si tratti di un viaggio di piacere o di lavoro, non importa, sui social documenta sempre le sue esperienze, mostrando i luoghi da sogno in cui soggiorna. Negli ultimi giorni, ad esempio, è stata a Capalbio, nell'Argentario (anche se non ha partecipato al matrimonio di Tommaso Paradiso che si è tenuto in contemporanea), e con lei c'era il fidanzato José Hernandez. Qual è la villa in cui hanno dormito, che l'imprenditrice stessa ha definito la casa di campagna che ha sempre desiderato?

La villa nella Riserva Naturale del WWF

Chiara Ferragni e José Hernandez hanno approfittato del weekend per concedersi una vacanza di coppia, così da salutarsi in gran stile prima del viaggio di lavoro in Grecia dell'imprenditrice. Sono volati a Capalbio e hanno soggiornato nell'esclusiva Villa dell'Eucalipto, una delle location più esclusive di Terre di Sacra, la storica tenuta privata di oltre 9.000 ettari situata nell'estremo sud della Toscana.

Villa dell’Eucalipto

Immersa nella natura della Maremma, si trova all'interno della Riserva Naturale del WWF del Lago di Burano ed è assolutamente l'ideale per coloro che vanno alla ricerca di tranquillità e privacy. Si tratta di un cottage di campagna in cui dominano il bambù, la paglia, il legno grezzo e la terracotta, ha 7 camere da letto, 8 bagni e può ospitare fino a 14 persone.

Chiara Ferragni a Villa dell’Eucalipto

Villa Eucalipto è la casa di campagna dei sogni di Chiara Ferragni

Al piano terra di Villa Eucalipto ci sono la zona giorno con soggiorno, sala da pranzo, cucina, lavanderia e camera per il personale di servizio, mentre al primo piano ci sono le camere da letto con i bagni.

Villa dell’Eucalipto

All'esterno non mancano due dépendance e un giardino di 5.000 mq, il cui punto forte è la piscina riscaldabile lunga 25 metri. Di fronte una location dall'animo country dotata di simili comfort, non sorprende che Chiara Ferragni l'abbia definita la "casa di campagna dei suoi sogni".

Villa dell’Eucalipto

Tramonti da sogno sullo sfondo della natura incontaminata e silenzio rilassante: Villa dell'Eucalipto è assolutamente l'ideale per chi vuole staccare la spina dal caos cittadino. Il prezzo? Al momento sul sito ufficiale di Terre di Sacra la casa risulta prenotata per tutta l'estate ma ville simili partono da quasi 7.000 euro e arrivano a oltre 12.000 euro per un soggiorno di 4 giorni.