La stampa bandana è l’evergreen dell’estate, come dimostrato da Emma Marrone

Ricordate la stampa bandana degli anni ’90? Non è mai passata di moda, tanto da essere ancora super trendy durante l’estate 2026, come dimostrato da Emma Marrone.

Cos'è che non può proprio mancare in un armadio estivo super trendy? Un capo o un accessorio decorato con l'iconica stampa bandana, considerata da decenni un vero e proprio evergreen della bella stagione. Originale, etnica e colorata: è assolutamente perfetta per aggiungere un tocco sbarazzino a qualsiasi look vacanziero, che la si sfoggi con una semplice borsetta o in versione total outfit. A darne l'ennesima prova è stata Emma Marrone, che si è riconfermata un'indiscussa regina glamour durante la sua recente apparizione pubblica a Monopoli.

Il look bandana di Emma Marrone

Emma Marrone è stata tra le grandi protagoniste dell'evento di radio RDS organizzato lo scorso weekend a Monopoli, in provincia di Bari. Oltre ad aver fatto cantare tutti sulle note dei suoi più grandi successi, ha anche seguito uno dei trend più gettonati dell'estate 2026, quello della stampa bandana.

Emma Marrone in Refined

Per le prove, infatti, ha indossato un abito firmato Refined, per la precisione il modello Sun a fondo giallo decorato all-over con l'iconico motivo paisley: ha la gonna corta, aderente e asimmetrica, le maniche ampie e il bustier a effetto scamiciata. La particolarità del mini dress? È trasformabile, visto che può essere indossato in 5 modi differenti (il suo prezzo è di 120 euro ma risulta estremamente versatile).

Abito Refined

Come seguire il trend della stampa bandana

La stampa bandana, definita anche motivo paisley, è un vero e proprio evergreen dell'estate. Ha cominciato a spopolare negli anni '90 ma ancora oggi, nonostante il tempo che passa, continua a essere super trendy, nonché la soluzione perfetta per aggiungere un tocco boho-chic a qualsiasi look. Per essere super glamour in vacanza si può optare per un semplice accessorio come cappello o borsa oppure si possono preferire dei coordinati con camicette e shorts a stampa paisley. La soluzione migliore per distinguersi dalla "massa"? Il foulard bandana portato come un top, dunque annodato dietro la schiena. Insomma, a quanto pare in valigia non può mancare un piccolo dettaglio paisley, parola di Emma Marrone.