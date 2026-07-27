L’estate sul Lago di Como di Diletta Leotta: villa con piscina a sfioro per la vacanza con i figli

Diletta Leotta ha dato ufficialmente il via alla sua estate 2026. Non si è allontanata troppo da Milano: insieme ai figli si è trasferita su una meravigliosa villa con infinity pool sul Lago di Como.

Diletta Leotta sta vivendo un momento particolarmente felice della sua vita: oltre ad aver appena portato a termine l'esperienza ai Mondiali 2026 con Dazn, è anche diventata mamma per la seconda volta da quasi 3 mesi. Ha messo al mondo il piccolo Leonardo, il secondo figlio nato dal matrimonio con Loris Karius, dando così un fratellino alla primogenita Aria. Ora che gli impegni lavorativi si sono conclusi, per la conduttrice sono cominciate ufficialmente le vacanze: dove sta trascorrendo queste settimane di relax in compagnia dei piccoli?

La villa sul Lago di Como scelta da Diletta Leotta

Se per il periodo post-parto Diletta Leotta aveva scelto di rifugiarsi nella privacy e nel comfort di una maxi villa sul Lago di Garda, ora anche per le vacanze estive ha deciso di non allontanarsi troppo da Milano.

Diletta Leotta in vacanza sul Lago di Como

Per concludere il mese di luglio nel più totale relax ha pensato bene di trasferirsi sul Lago di Como, per la precisione in una enorme residenza privata con vista a Lenno, un piccolo comune in provincia di Como. Si chiama Villa Musa, si trova a Via Pola ed è un vero e proprio paradiso per gli amanti del lusso.

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Villa Musa

Chi c'è a farle compagnia? I figlia Aria e Leonardo e talvolta anche la mamma Ofelia. Nessuna traccia, invece, di Loris Karius, che probabilmente ha ripreso ad allenarsi in vista del prossimo campionato tedesco.

Diletta Leotta a Villa Musa

La residenza con infinity pool e Jacuzzi

Com'è fatta Villa Musa? Si estende su una superficie di 730 mq, conta 6 camere da letto con bagno privato e può ospitare fino a 12 persone.

Villa Musa

Al piano terra ci sono l'area relax con vasca idromassaggio, tavolo da biliardo e sala cinema, al primo c'è la cucina completamente attrezzata con tavolo imperiale e maxi terrazza con vista, mentre al secondo si trovano le camere da letto, prima tra tutte la Masteroom con panorama mozzafiato, cabina armadio e bagno maxi e moderno.

Villa Musa

Il pezzo forte della residenza, però, è l'incredibile infinity pool che dà sul Lago, circondata da solarium dotato di lettini, tavoli e Jacuzzi. Per conoscere il prezzo è necessario aprire una trattativa privata ma, considerando che una camera nell'hotel della stessa struttura può arrivare a 2.800 euro al giorno, probabilmente il costo della villa a notte sarà da capogiro.