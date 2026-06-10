Sabato 4 luglio iniziano i saldi estivi 2026: fa eccezione il Trentino Alto Adige che posticipa

Il primo sabato di luglio solitamente cominciano i saldi estivi. Quest’anno la data da segnare sul calendario è il 4 luglio 2026 per quasi tutte le regioni.

I saldi sono uno dei momenti più attesi dell'anno, perché sono l'occasione perfetta per concedersi qualche spesa in più. Il rischio è eccedere, cadere in truffe, farsi abbindolare da finti affari o fare acquisti non necessari: farsi prendere dalla frenesia del comprare a tutti i costi, non è mai il giusto modo di muoversi in questi casi. Ma se affrontati con lo spirito giusto, i saldi sono un'occasione preziosa: per farsi o per fare un regalo, per procedere con una spesa a lungo rimandata, per approfittare di uno sconto su qualcosa puntato tempo prima, ma dal prezzo inavvicinabile. La fatidica data da segnare sul calendario è il 4 luglio 2026.

Quando iniziano i saldi estivi 2026 in Italia

Il 4 luglio 2026 è la data scelta per l'avvio dei saldi estivi, che solitamente vengono inaugurati sempre nel primo sabato del mese di luglio. Questa convenzione, siglata in sede di Conferenza delle Regioni e Province Autonome, serve a garantire l'omogeneità tra tutte le regioni italiane, così che nessun territorio anticipi gli altri, creando disuguaglianze nel mercato. Possono però esserci delle eccezioni.

È il caso dell'Alto Adige. I saldi cominceranno giovedì 16 luglio e termineranno giovedì 13 agosto 2026: vale per Bolzano, Merano, Bressanone, Funes. In altri comuni turistici, invece, i saldi estivi inizieranno venerdì 21 agosto e termineranno venerdì 18 settembre 2026: rientrano in questo secondo scaglione Tires, Renon, San Martino in Badia, Stelvio. La Campania ha ufficializzato la data del 4 luglio, approvata dalla Giunta regionale all'unanimità.

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Idem per la Lombardia, come si legge anche sul sito della Regione. Si comincia il 4 luglio anche in Piemonte, che ha stabilito una durata complessiva di otto settimane, anche non continuative: in questo caso è poi ogni singolo Comune a definire questa scansione temporale. Stessa data di avvio, ma differente durata in Liguria, dove si comincia ancora il 4 luglio ma per soli 45 giorni: le svendite quindi termineranno lunedì 17 agosto 2026.

Come comportarsi durante il periodo dei saldi

Ciò che è comune da nord a sud, sono le regole da rispettare per tutta la durata del periodo di sconti: una durata massima di 60 giorni, l'obbligo di tenere ben separata la merce in saldo da quella in vendita a prezzo normale, la possibilità di sostituire un articolo dietro presentazione dello scontrino, il divieto di vendite promozionali nei giorni antecedenti, l'obbligo di esporre sul cartellino del prodotto prezzo iniziale, percentuale di sconto e prezzo finale.

I saldi valgono ovviamente non solo nei negozi fisici, ma anche online, con piccole differenze. In questo caso, gli ecommerce aprono le svendite qualche giorno prima rispetto alla data ufficiale: sono ribassi a cui, però, hanno solitamente accesso solo i clienti che hanno sottoscritto programmi fedeltà o membership.

Il calendario dei saldi estivi 2026