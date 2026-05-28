Ponte del 2 giugno in Italia, i migliori eventi regione per regione: sagre, festival ed esperienze

Cosa fare durante il lungo ponte del 2 giugno? Eventi gastronomici, degustazioni, concerti, trekking: ecco cosa c’è in programma nelle diverse regioni d’Italia.

Il prossimo weekend non segna solo la fine di maggio e l'inizio di giugno, è anche l'occasione giusta per concedersi qualche momento di divertimento e di relax in più, visto che coincide con il ponte del 2 giugno. Basta un giorno di ferie per avere ben 4 giorni liberi, ai quali si può aggiungere anche il venerdì nel caso in cui si abbia la possibilità di assentarsi dal lavoro. Cosa fare di diverso dal solito? Ecco tutti gli eventi, le sagre e i festival in programma nelle varie regioni d'Italia.

Lombardia

Festival dei Laghi Europei – A partire dal 29 maggio fino al 2 giugno sulle sponde del Lago d'Iseo parte il Festival dei Laghi Europei 2026. La zona si trasforma in un grande villaggio che offre street food, degustazioni, concerti, showcooking e mercatini.

– A partire dal 29 maggio fino al 2 giugno sulle sponde del Lago d'Iseo parte il Festival dei Laghi Europei 2026. La zona si trasforma in un grande villaggio che offre street food, degustazioni, concerti, showcooking e mercatini. Festa della Saresa a Mantova – Nel mantovano, per la precisione nel borgo di Ceresara torna la Festa della Saresa, ovvero la festa della ciliegia locale con bancarelle d'artigianato, cucina tipica, musica e intrattenimento per grandi e piccini. L'evento parte il 29 maggio e si conclude il 2 giugno.

– Nel mantovano, per la precisione nel borgo di Ceresara torna la Festa della Saresa, ovvero la festa della ciliegia locale con bancarelle d'artigianato, cucina tipica, musica e intrattenimento per grandi e piccini. L'evento parte il 29 maggio e si conclude il 2 giugno. Sagra del Maialetto Sardo in Brianza – A Severeso durante tutto il ponte del 2 giugno è prevista la Sagra del Maialetto Sardo, evento dedicato alla cucina sarda con maialetto arrosto, malloreddus e seadas, il tutto accompagnato da musica e divertimento.

A Severeso durante tutto il ponte del 2 giugno è prevista la Sagra del Maialetto Sardo, evento dedicato alla cucina sarda con maialetto arrosto, malloreddus e seadas, il tutto accompagnato da musica e divertimento. Big Bang Music Fest – Chi preferisce gli eventi musicali può puntare sul Big Bang Music Fest a Nerviano, in provincia di Milano, dove dal 28 maggio al 2 giugno sono previsti diversi concerti, da quello di Nitro a quello di Prezioso, fino ad arrivare al finale con i Punkreas (gratuito).

Festival dei Laghi europei

Lazio

Spring Attitude Festival a Roma – Il 29 e il 30 maggio al Roma Convention Center – La Nuvola c'è lo Spring Attitude Festival, un appuntamento fisso per gli amanti della musica contemporanea. Elettronica, indie, alt-pop e ricerca sonora: tra gli artisti nella line-up ci sono i Nu Genea, Nathy Peluso e Ben Sterling.

– Il 29 e il 30 maggio al Roma Convention Center – La Nuvola c'è lo Spring Attitude Festival, un appuntamento fisso per gli amanti della musica contemporanea. Elettronica, indie, alt-pop e ricerca sonora: tra gli artisti nella line-up ci sono i Nu Genea, Nathy Peluso e Ben Sterling. Lost Boys a Villa Ada – Chi è alla ricerca di un appuntamento all'insegna del divertimento può puntare sull'evento open air che si tiene nel noto parco romano il 2 giugno. L'ingresso è gratuito e si può ballare per tutta la notte a colpi di dj set.

– Chi è alla ricerca di un appuntamento all'insegna del divertimento può puntare sull'evento open air che si tiene nel noto parco romano il 2 giugno. L'ingresso è gratuito e si può ballare per tutta la notte a colpi di dj set. RTL 102.5 Power Hits Estate 2026 – Il 31 maggio va in scena al Foro Italico il grande opening di RTL 102.5 Power Hits Estate 2026, un maxi concerto che dà ufficialmente il via alla gara tra tormentoni estivi. Tra gli ospiti ci sono Achille Lauro, Annalisa, Fedez, Emma, The Kolors, Giorgia, Pinguini Tattici Nucleari e Geolier.

– Il 31 maggio va in scena al Foro Italico il grande opening di RTL 102.5 Power Hits Estate 2026, un maxi concerto che dà ufficialmente il via alla gara tra tormentoni estivi. Tra gli ospiti ci sono Achille Lauro, Annalisa, Fedez, Emma, The Kolors, Giorgia, Pinguini Tattici Nucleari e Geolier. Festa della Ciammaruca a Esperia – Il 30 maggio a Esperia, in provincia di Frosinone, si tiene la Festa della Ciammaruca, ovvero la lumaca cucinata secondo le antiche ricette contadine. Oltre agli stand enogastonomici con cibo e vino ci saranno anche musica dal vivo e spettacoli di intrattenimento.

Spring Attitude Festival

Campania

VulcanicAis 2026 a Nola (NA) – Venerdì 29 maggio a Villa Minieri Eventi, Nola, si tiene VulcanAis 2026 – Degustando il Vesuvio, un incontro di sapori, cultura e tradizioni che punta a valorizzare il territorio e le eccellenze enogastronomiche locali. Degustazioni, cooking show, banchi d'assaggio: tra le aziende che propongono i loro prodotti ci sono Cantine del Vesuvio, Mastroberardino, Birrificio delle Cave, Pasticceria Gallucci, Pizzeria Gallo Nunzio e ‘A Scarpetta Street Pasta

(NA) – Venerdì 29 maggio a Villa Minieri Eventi, Nola, si tiene VulcanAis 2026 – Degustando il Vesuvio, un incontro di sapori, cultura e tradizioni che punta a valorizzare il territorio e le eccellenze enogastronomiche locali. Degustazioni, cooking show, banchi d'assaggio: tra le aziende che propongono i loro prodotti ci sono Cantine del Vesuvio, Mastroberardino, Birrificio delle Cave, Pasticceria Gallucci, Pizzeria Gallo Nunzio e ‘A Scarpetta Street Pasta Flower Party a Napoli – Sulla spiaggia del Nabilah, al Fusaro, ritorna il Flower Party firmato Drop, un evento con vibe anni '60 dedicato a tutti coloro che vogliono trascorrere la giornata in riva al mare tra fiori tra i capelli, tramonto da sogno e musica. L'appuntamento è per il 30 maggio dalle 12 alle 2 di notte.

Sagra della Polpetta di Limatola – In provincia di Benevento, a Limatola, durante il ponte del 2 giugno si tiene la Sagra della polpetta. Proposta in diverse varianti, dalla classica al sugo alle più creative versioni locali, è la polpetta è l'assoluta protagonista dell'atteso evento enogastronomico.

– In provincia di Benevento, a Limatola, durante il ponte del 2 giugno si tiene la Sagra della polpetta. Proposta in diverse varianti, dalla classica al sugo alle più creative versioni locali, è la polpetta è l'assoluta protagonista dell'atteso evento enogastronomico. Festa della Zeppola a Montoro – In provincia di Avellino, nel Parco del Sole nel comune di Montoro, va in scena la Festa della zeppola. Appuntamento enogastronomico a tema, propone anche altre specialità locali, dai salumi irpini alla pizza cotta a legna.

VulcanAis 2026

Veneto

Gardaland e Legoland Water Park – A partire da sabato 30 maggio riapre il parco acquatico a tema Lego di Gardaland, il Legoland Water Park. Tutti coloro che vogliono affrontare le temperature da record con un tocco di freschezza farebbero bene a visitarlo in famiglia, magari soggiornando nel vicino Gardaland Resort.

– A partire da sabato 30 maggio riapre il parco acquatico a tema Lego di Gardaland, il Legoland Water Park. Tutti coloro che vogliono affrontare le temperature da record con un tocco di freschezza farebbero bene a visitarlo in famiglia, magari soggiornando nel vicino Gardaland Resort. Sagra paesana di Portegrandi – Fino al prossimo 2 giugno Portegrandi, in provincia di Venezia, ci sarà la 42esima edizione della Sagra paesana con stand gastronomici, eventi musicali ed esibizioni di danza.

Legoland Water Park

Toscana

Festa Medievale a Malmantile – A Malmantile, un piccolo borgo a Lastra a Signa, in provincia di Firenze, il ponte del 2 giugno viene animato da una storica Festa Medievale. Figuranti, antichi mestieri e stand gastronomici tradizionali: tra le strade del centro sembra di tornare indietro nel tempo.

– A Malmantile, un piccolo borgo a Lastra a Signa, in provincia di Firenze, il ponte del 2 giugno viene animato da una storica Festa Medievale. Figuranti, antichi mestieri e stand gastronomici tradizionali: tra le strade del centro sembra di tornare indietro nel tempo. Toscanello d'Oro a Pontassieve – Il Toscanello d'Oro è la tradizionale festa dedicato a vino, territorio e cultura che ogni anno si tiene nel centro storico di Pontassieve, in provincia di Firenze. Dal 28 maggio al 2 giugno si celebrano le eccellenze locali tra stand di degustazione di vino, cibo tipico ed eccellenze del territorio.

Festa Medievale Malmantile

Puglia

Carosonamente a Polignano a Mare – L'1 giugno nella nota provincia pugliese comincia Carosonamente, un evento musicale che rende omaggio a Renato Carosone attraverso aperitivi e i concerti live di Peppe Servillo e Solis String Quartet.

– L'1 giugno nella nota provincia pugliese comincia Carosonamente, un evento musicale che rende omaggio a Renato Carosone attraverso aperitivi e i concerti live di Peppe Servillo e Solis String Quartet. Cammino del Salento – Gli amanti del trekking possono approfittare del ponte del 2 giugno per fare questo percorso escursionistico considerato tra i più belli d'Italia (della durata di 6 giorni). Si percorre la Via del Mare partendo da Roca Vecchia, si ammirano i sentieri e le scogliere della costiera salentina e infine si arriva nella parte barocca di Lecce.

Cammino del Salento

Sicilia

Street Food Fest a Oliveri – A Olivieri, in provincia di Messina, dal 30 maggio al 2 giugno il borgo marinaro ospita una sagra che celebra lo street food. Degustazioni, incontri, eventi a tema e musica: si tratta dell'appuntamento perfetto per chi ama il buon cibo siciliano.

– A Olivieri, in provincia di Messina, dal 30 maggio al 2 giugno il borgo marinaro ospita una sagra che celebra lo street food. Degustazioni, incontri, eventi a tema e musica: si tratta dell'appuntamento perfetto per chi ama il buon cibo siciliano. Feste Medievali a Erice e Montalbano Elicona – Sempre durante il ponte del 2 giugno nelle due provincie siciliane si tengono delle Feste Medievali con rievocazioni storiche, spettacoli a tema e stand di artigianato.