Eventi nel weekend del 9 e 10 maggio in Italia: sagre, feste e appuntamenti dalla Lombardia alla Sicilia

Cosa fare nel weekend del 9 e 10 maggio? Festival musicali, sagre e mostre d’arte: ecco il programma degli eventi regione per regione.

Con l'arrivo della primavere e delle sue giornate miti e soleggiate a tutti viene voglia di concedersi qualche uscita in più, soprattutto durante il weekend. In tutta Italia, dalla Lombardia alla Sicilia, sono molti gli eventi, le sagre e le feste che vengono organizzate nel fine settimana. Festival, mostre gratuite, degustazioni all'aria aperta e aperitivi in spiaggia: ecco gli appuntamenti imperdibili del 9 e 10 maggio 2026.

I migliori eventi in Italia nel weekend del 9 e 10 maggio, regione per regione

Lombardia

Wao, che Mercato!, market creativo e vintage a Milano

Fiori&Arte sul Naviglio, evento con fiori e bancarelle lungo il Naviglio

Orticola, mostra-mercato di fiori e piante rare ai Giardini Montanelli di Milano

Sagra dell’Asparago Rosa di Mezzago, in provincia di Monza e Brianza

Ponte Tresa Food Festival, evento con street food, musica live e birra sul lungolago di Lavena Ponte Tresa Wao, che mercato!

Veneto

Streeat Food Truck Festival, evento con food truck, birre artigianali e musica live a Vicenza

Mejaniga in Fiore e Festa dei Bigoj al Torcio, eventi con cucina tradizionale, fiori e intrattenimento vicino Padova

K-Pop is coming, spettacolo musicale itinerante previsto il 10 maggio tra Venezia e provincia

Toscana

Festa del tortello e della carne alla brace, fiera gastronomica con prodotti toscani e musica dal vivo a Scandicci, Firenze

Rare Market, vintage market dedicato a moda retrò e design indipendente a Firenze

Festival della fragola, evento con mercatini, stand gastronomici e prodotti locali a Terricciola, in provincia di Pisa

Tuscany Medieval Festival, evento con rievocazioni storiche medievali, spettacoli, combattimenti alla Fortezza Nuova di Livorno

Tuscany Medieval Festival

Lazio

Sagra del Vino di Testaccio, evento con street food, degustazioni e musica live nel quartiere di Testaccio, Roma

Taste of Roma, celebre evento gastronomico con chef stellati e degustazioni all'Auditorium parco della Musica, Roma

Comix Park, festival dedicato a fumetti, videogiochi, cosplayer e cultura pop a Guidonia Montecelio

Tuscia in fiore, evento con installazioni floreali e borghi decorati tra Viterbo e provincia

Sagra delle fragole, festa popolare con stand gastronomici e musica live a Carchitti, nel comune di Palestrina Taste of Roma

Campania

Drop a Campolieto, brunch e aperitivo con dj set e musica live a Villa Campolieto, dimora storica a Ercolano

Sabato del Vignaiolo, degustazione di vini, oli e prodotti tipici organizzato dai Vignaioli FIVI della Campania alle Cantine La Sibilla a Bacoli (Napoli)

Sagra del Carciofo Bianco, una delle sagre primaverili più famose della Campania con piatti tipici e musica a Pertosa, Salerno

Fiera del Baratto e dell’Usato, evento dedicato a vintage, collezionismo e artigianato creativo a Capaccio Paestum Villa Campolieto, Ercolano

Sicilia

ArtisticaMente, fiera di artigianato, handmade e creatività al Casena dei Colli, Palermo

10 Armadi Summer Edition, evento dedicato al second hand e alla moda vintage a Catania

Sagra del Finocchietto Selvatico, evento con degustazione, musica e prodotti tipici a Blufi, in provincia di Palermo

Sagra dell’Arancia, evento dedicato agli agrumi siciliani con degustazioni e stand gastronomici a Scillato, in provincia di Palermo

New York 80, mostra fotografica e artistica al Palazzo della Cultura di Catania

La Biennale Arte 2026 a Venezia

La Biennale Arte 2026, una delle manifestazioni artistiche più influenti al mondo, apre ufficialmente il 9 maggio con mostre internazionali tra Giardini e Arsenale. Si svolgerà nei principali spazi espositivi della città, trasformando Venezia nella capitale dell'arte contemporanea.

La Biennale di Venezia

Maggio dei monumenti 2026

In tutte le città d'Italia continua l'iniziativa statale Maggio dei monumenti 2026, che propone aperture speciali ed eventi a tema in alcuni dei luoghi storici e iconici del nostro paese. Sui siti ufficiali dei singoli comuni è disponibile il programma completo degli appuntamenti.