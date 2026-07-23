Quando finiscono i saldi estivi 2026: le date di tutte le regioni d’Italia, dal 13 agosto al 30 settembre

Sabato 4 luglio sono iniziati saldi estivi in quasi tutta Italia. Ecco il calendario della fine del periodo di sconti, compreso tra agosto e settembre.

I più incalliti fashion addicted in questi giorni hanno avuto modo di sbizzarrirsi: sabato 4 luglio, infatti, sono iniziati saldi estivi 2026 in quasi tutta Italia. La data è stata unificata da Nord a Sud del Paese già da diverso tempo: è per tutti il primo sabato di luglio. Ma è possibile che ci siano delle eccezioni, perché sono le Regioni ad avere l'ultima parola. Quest'anno, per esempio, il Trentino Alto Adige ha deciso di posticipare e di cominciare leggermente in ritardo, variando il periodo dei saldi a seconda del distretto. Le province autonome di Trento e Bolzano, infatti, seguono calendari autonomi stabiliti localmente.

In generale, gli sconti durano 60 giorni, ovvero circa due mesi. Ma così come può cambiare la data di inizio saldi, allo stesso modo può cambiare di regione in regione anche quella di fine. Il calendario ufficiale è quello riportato da Confcommercio. In Liguria, per esempio, i cartellini torneranno a prezzo pieno il 17 agosto. In Veneto i saldi finiranno il 31 agosto e in Piemonte il 29 agosto. Prima di tutti, però, toccherà al Lazio il 16 agosto. Sarà poi la volta di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Sardegna, Lombardia, Marche, Toscana, Umbria e Molise il 1° settembre. A seguire: Puglia e Sicilia il 15 settembre, Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta 30 settembre.

I Distretti del Trentino Alto Adige presentano una situazione leggermente differenziata: quasi per tutti la fine dei saldi è stata programmata il 13 agosto. Si va direttamente al 18 settembre solo a: Tires, Castelrotto, Renon, Ortisei, S. Cristina, Selva Gardena, Stelvio, Maso Corto, Resia, San Valentino alla Muta, Marebbe, San Martino in Badia, La Valle, Badia, Corvara.

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Il calendario di fine saldi estivi 2026