Quando finiscono i saldi estivi 2026: le date di tutte le regioni d’Italia, dal 13 agosto al 30 settembre
I più incalliti fashion addicted in questi giorni hanno avuto modo di sbizzarrirsi: sabato 4 luglio, infatti, sono iniziati saldi estivi 2026 in quasi tutta Italia. La data è stata unificata da Nord a Sud del Paese già da diverso tempo: è per tutti il primo sabato di luglio. Ma è possibile che ci siano delle eccezioni, perché sono le Regioni ad avere l'ultima parola. Quest'anno, per esempio, il Trentino Alto Adige ha deciso di posticipare e di cominciare leggermente in ritardo, variando il periodo dei saldi a seconda del distretto. Le province autonome di Trento e Bolzano, infatti, seguono calendari autonomi stabiliti localmente.
In generale, gli sconti durano 60 giorni, ovvero circa due mesi. Ma così come può cambiare la data di inizio saldi, allo stesso modo può cambiare di regione in regione anche quella di fine. Il calendario ufficiale è quello riportato da Confcommercio. In Liguria, per esempio, i cartellini torneranno a prezzo pieno il 17 agosto. In Veneto i saldi finiranno il 31 agosto e in Piemonte il 29 agosto. Prima di tutti, però, toccherà al Lazio il 16 agosto. Sarà poi la volta di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Sardegna, Lombardia, Marche, Toscana, Umbria e Molise il 1° settembre. A seguire: Puglia e Sicilia il 15 settembre, Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta 30 settembre.
I Distretti del Trentino Alto Adige presentano una situazione leggermente differenziata: quasi per tutti la fine dei saldi è stata programmata il 13 agosto. Si va direttamente al 18 settembre solo a: Tires, Castelrotto, Renon, Ortisei, S. Cristina, Selva Gardena, Stelvio, Maso Corto, Resia, San Valentino alla Muta, Marebbe, San Martino in Badia, La Valle, Badia, Corvara.
Il calendario di fine saldi estivi 2026
- Lazio 16 agosto (circa 6 settimane)
- Liguria 17 agosto
- Piemonte 29 agosto (circa 8 settimane)
- Veneto 31 agosto
- Abruzzo 1° settembre (60 giorni)
- Basilicata 1° settembre
- Calabria 1° settembre (60 giorni)
- Campania 1° settembre (60 giorni)
- Emilia-Romagna 1° settembre (60 giorni)
- Sardegna 1° settembre
- Lombardia 1° settembre
- Marche 1° settembre
- Toscana 1° settembre (60 giorni)
- Umbria 1° settembre (60 giorni)
- Molise 1° settembre (60 giorni)
- Puglia 15 settembre
- Sicilia 15 settembre
- Friuli Venezia Giulia 30 settembre
- Valle d'Aosta 30 settembre
- Trentino-Alto Adige: le date cambiano a seconda dei cinque distretti
Distretto di Bolzano, Oltradige e Bassa Atesina: dal 16 luglio al 13 agosto / dal 21 agosto al 18 settembre
Distretto di Merano e Burgraviato: dal 16 luglio al 13 agosto
Distretto Valle Isarco e Alta Valle Isarco: dal 16 luglio al 13 agosto
Distretto Val Pusteria: dal 16 luglio al 13 agosto / dal 21 agosto al 18 settembre
Distretto Val Venosta: dal 16 luglio al 13 agosto / dal 21 agosto al 18 settembre