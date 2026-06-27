Il ritorno dei pinocchietti: sono il must dell’estate 2026, come dimostrato da Valentina Ferragni

Ricordate i pinocchietti, i pantaloni al ginocchio che hanno spopolato negli anni 2000? Sono tornati di moda e a dimostrarlo è stata Valentina Ferragni.

Ricordate quando all'inizio degli anni 2000 andavano di moda i pinocchietti, i pantaloni sotto al ginocchio declinati in ogni colore, modello e dimensione? Sebbene siano stati a lungo tra i capi più "odiati" della storia, ora sono tornati in gran voga, tanto da essere destinati a diventare il must dell'estate 2026. Tra le prime a seguire la mania c'è stata Valentina Ferragni, che sui social ha descritto in modo ironico il suo look dall'animo vintage: ecco quali modelli scegliere e come abbinarli per essere super fashion in vacanza.

Valentina Ferragni rilancia il pinocchietto anni 2000

"Se da piccola mi avessero detto che nel 2026 avrei indossato volontariamente i pinocchietti (errata corrige: Capri Pants) e mi sarei sentita pure figa, non ci avrei creduto. Scusa mamma", sono state queste le parole usate da Valentina Ferragni per commentare con ironia il suo nuovo look che strizza l'occhio ai primi anni 2000. Così come tutti coloro che all'epoca erano ragazzini, anche la sorella di Chiara si è ritrovata a riscoprire l'animo glamour di quel capo che fino a qualche anno fa veniva considerato "horror", soprattutto nelle sue versioni cargo e a vita bassa. Ora, però, le cose sono cambiate e il pinocchietto è tornato a essere un vero e proprio must. Valentina ne ha scelto uno total black super aderente e lo ha abbinato a una canotta con le coppe di pizzo, il risultato? L'outfit estivo è tutto da imitare.

Valentina Ferragni con i pinocchietti anni 2000

Come abbinare i pinocchietti

I pinocchietti, spesso definiti anche "pantaloni Capri", sono tutti quei modelli che arrivano sotto al ginocchio. Possono essere aderenti, oversize o cargo, l'importante è che la loro lunghezza non superi il metà polpaccio. Come vanno abbinati? L'ideale sono le canotte fascianti come quella di Valentina Ferragni ma in alternativa si possono usare anche crop top o t-shirt dal mood più sportivo. A fare la differenza sono le calzature: niente sandali gioiello, sneakers o ballerine, per essere super trendy è necessario puntare sulle mules, ovvero le scarpe col tallone scoperto ispirate ai classici sabot che tanto hanno spopolato in quegli anni. In quante durante le loro prossime vacanze prenderanno ispirazione da Valentina Ferragni?