I treni più attesi per il 2026 che rivoluzionano i viaggi internazionali

I treni più attesi del 2026 offrono rotte internazionali, lusso e panorami mozzafiato, rendendo gli spostamenti più veloci, comodi e innovativi.

Il 2026 promette di essere un anno memorabile per chi ama viaggiare in treno. Nuove rotte, collegamenti internazionali e servizi di lusso stanno ridefinendo l’esperienza ferroviaria in tutto il mondo, trasformando lo spostamento in un’occasione di scoperta e piacere. Dai panorami mozzafiato delle montagne canadesi ai deserti dell’Arabia Saudita, passando per il ritorno dei collegamenti storici in Europa, i treni del prossimo anno non sono semplici mezzi di trasporto, ma vere esperienze da vivere a bordo. Ecco le tratte più entusiasmanti da provare.

Verso Germania e Austria con Frecciarossa e Italo

Nel 2026 le due principali compagnie italiane ad alta velocità, Frecciarossa e Italo, puntano a espandere le loro rotte oltre i confini nazionali, con collegamenti verso Germania e Austria. L’obiettivo è offrire viaggi più rapidi tra le capitali europee, mantenendo lo standard di comfort che contraddistingue i treni italiani. Questi nuovi servizi non solo accorciano i tempi di spostamento, ma rendono il treno un’alternativa concreta all’aereo per viaggi di lavoro o turismo, permettendo di godere del panorama e della comodità a bordo senza rinunciare alla velocità.

Amburgo

Parigi-Berlino di notte con European Sleeper

Il ritorno del collegamento notturno tra Parigi e Berlino è tra le novità più attese in Europa. European Sleeper riporta in servizio questo itinerario storico, passando per Bruxelles, offrendo cabine confortevoli e servizi pensati per il riposo e il relax durante la notte. È un’occasione unica per spostarsi tra due capitali europee senza perdere ore preziose in viaggio di giorno, trasformando la notte in un momento di vero viaggio suggestivo.

Berlino

Amsterdam-Bruxelles-Milano, il nuovo notturno transnazionale

Sempre a cura di European Sleeper, questa nuova tratta collega Amsterdam e Bruxelles con Svizzera e Milano, in un percorso di 1.100 chilometri attraverso quattro Paesi. Il treno notturno rappresenta un’alternativa moderna e sostenibile all’aereo, con cabine progettate per offrire privacy e comfort. L’itinerario consente di svegliarsi già nella destinazione desiderata, riducendo lo stress del viaggio e offrendo una modalità di spostamento che unisce funzionalità e piacere.

Amsterdam

Il celebre Rocky Mountaineer si espande

Il celebre Rocky Mountaineer, che offre scorci incredibili sulle montagne canadesi, introduce per giugno e luglio 2026 il nuovo itinerario Passage to the Peaks tra Alberta e British Columbia, passando poi per luoghi incredibili come Edmonton, Jasper, Calgary, Kamloops, Lake Louise e Banff. Con carrozze panoramiche in vetro e un percorso studiato per valorizzare i paesaggi delle Montagne Rocciose, questo servizio trasforma il viaggio in un’esperienza immersiva nella natura. I passeggeri possono ammirare montagne, laghi glaciali e valli profonde, mentre a bordo vengono offerti pasti di qualità e comfort di lusso. È il treno ideale per chi desidera vivere la natura canadese senza rinunciare al relax.

Rocky Mountaineer

Dream of the Desert, il lusso tra le dune

In Arabia Saudita debutta Dream of the Desert, un treno di lusso progettato per attraversare paesaggi desertici e montani unici, dalla capitale Riyadh ad Al Qurayyat, vicino al confine con la Giordania. Con 41 cabine e servizi esclusivi, il treno combina comfort, cucina raffinata e itinerari spettacolari, portando il concetto di viaggio ferroviario a un livello di lusso inedito. L’esperienza è pensata per un pubblico internazionale e offre la possibilità di scoprire luoghi naturali e riserve protette in modo comodo e suggestivo.

Dream of desert

Ritorna la tratta Budapest- Belgrado

Il collegamento ferroviario tra Budapest e Belgrado torna operativo nel marzo 2026, dopo anni di sospensione. Grazie a nuove linee e convogli moderni, i treni EuroCity raggiungeranno velocità fino a 200 km/h, con più corse giornaliere per facilitare spostamenti di lavoro e turismo. Il ritorno di questa tratta rappresenta un passo importante per la mobilità nell’Europa centrale, riducendo le distanze e rafforzando le relazioni tra città europee strategiche, passando per la Serbia settentrionale, Ungheria, Vienna, fino ad arrivare a Bar, Montenegro.

Bar Centro Storico, Montenegro

The Scandi, il ComfortJet collegherà Praga e Copenaghen

l nuovo servizio ComfortJet collegherà Praga e Copenaghen, passando per Dresda, Berlino e Amburgo. I treni offriranno carrozze moderne con bar-ristorante, Wi-Fi e spazi per famiglie, rendendo più confortevole il viaggio tra le capitali dell’Europa centrale e del Nord più amate dagli europei e non solo. Il collegamento riduce di oltre tre ore il tempo di percorrenza rispetto ai servizi precedenti, per un totale di undici ore di viaggio complessive per coprire 850 chilometri, rappresentando quindi un’opzione pratica.

L’orologio astronomico di Praga, una delle mete più belle della città

Etihad Rail negli Emirati Arabi Uniti

Il 2026 segna l’esordio passeggeri della rete Etihad Rail negli Emirati Arabi Uniti, che collegherà Abu Dhabi e Dubai. La tratta è pensata per collegate 11 città in tutti e sette gli emirati: saranno percorsi 900 chilometri passando da Fujairah, Sharjah, Dubai e Abu Dhabi, fino ad arrivare Al Sila. La linea, progettata per resistere alle condizioni climatiche estreme del deserto, offrirà treni moderni con tre classi di viaggio, puntando a diventare un’alternativa affidabile e comoda per turisti e lavoratori. È un traguardo storico per la mobilità ferroviaria negli Emirati, che sta trasformando sempre di più gli spostamenti nazionali.

Dubai

Seven Stars in Kyushu, il lusso giapponese

Seven Stars in Kyushu rimane uno dei treni di lusso più esclusivi al mondo. Il convoglio, che può ospitare solo fino a 28 passeggeri e si prenota con anni di anticipo, offre itinerari studiati per scoprire l’isola di Kyushu in Giappone, con 7 carrozze eleganti, di cui 5 letto, una dedicata alla ristorazione più raffinata e una sala panoramica. È un’esperienza pensata per chi cerca il lusso e la scoperta culturale, combinando viaggio e soggiorno in una delle mete più in voga del momento.

Una delle suite del Seven Stars in Kyushu

Da Canyon Spirit a Salt Lake City

Negli Stati Uniti debutta Canyon Spirit, un treno panoramico pensato per attraversare il Sud-Ovest americano. Il percorso regala vedute spettacolari su canyon e deserti, con carrozze attrezzate per garantire comfort e visibilità ottimale. Partendo da Denver, sulle Montagne Rocciose, i passeggeri scelgono un itinerario di due o tre giorni passando per Glenwood Springs e Moab, che permette di vedere i parchi nazionali dello Utah, davvero spettacolari. Con il nuovo anno sarà possibile aggiungere un'ulteriore tappa, per fermarsi a Salt Lake City.