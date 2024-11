Quali sono i migliori mercatini di Natale d’Europa: la classifica dell’esperta di viaggi

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Con l'inizio di novembre sono moltissimi coloro che hanno ufficialmente dato il via al countdown natalizio, lasciandosi così travolgere dalla mania del momento, quella del "Natale in anticipo". In quanti sono alle prese con l'organizzazione di una viaggio tra i mercatini a tema? Come da tradizione, praticamente in ogni città d'Europa ce ne sarà uno ma come fare a scegliere quello più bello e suggestivo? A venire in soccorso ai viaggiatori indecisi è stata un'influencer americana, che da quando si è trasferita in Germania col marito ha visitato oltre 100 mercatini di Natale nel tentativo di trovare quello "perfetto": ecco qual è la classifica che ha stilato in base alla sua esperienza.

In Germania ci sono i migliori mercatini di Natale d'Europa

Si chiama Helene Sula, viene dal Texas ma dal 2016 si è trasferita a Heidelberg, in Germania, ed è diventata famosa sui social con i suoi viaggi a tema Christmas, tanto che ad oggi si definisce "Travel and Lifestyle Blogger". Questa originale "ossessione" è nata quando ha trascorso per la prima volta il periodo delle feste in Europa: rimasta estasiata dal mercatino di Heidelberg, a partire da quel momento ha cominciato a girare l'Europa alla ricerca delle fiere natalizie più originali e suggestive. Il motivo per cui le piacciono tanto questi eventi organizzati fin da metà novembre? Tra bancarelle di regali, lucine dorate e stand dedicati al cibo a tema, riesce a sentirsi di nuovo bambina. Alla fine ha stilato una vera e propria classifica, rivelando ai fan di Instagram quali sono secondo lei i mercatini di Natale più belli d'Europa. A trionfare sono quelli organizzati in Germania, anche se a fargli concorrenza ci sono le fiere dell'Alsazia.

La classifica dei mercatini di Natale più belli secondo la travel blogger

Secondo Helena, la città di Colonia organizza il mercatino di Natale più bello d'Europa: sullo sfondo della splendida Cattedrale vengono costruiti allestimenti a tema, bancarelle in legno intagliato e decorazioni uniche. A fargli seguito in classifica ci sono Strasburgo con le sue strade illuminate e addobbate a festa, Vienna, dove sembra di camminare in un film da favola, e Colmar, una città che in periodo natalizio sembra essere fatta di pan di zenzero. Heidelberg e Magonza sono due città tedesche poco conosciute che si animano durante le feste, Basilea diventa letteralmente magica, mentre a Ribeauville viene organizzata una fiera natalizio a tema medievale che, tra costumi e spettacoli, dà l'idea di essere uscita da una fiaba. Infine, tra le mura medievali di Aquisgrana, in Germania, ogni anno si dà vita a un mercatino a tema pan di zenzero. In quanti sceglieranno il viaggio natalizio da prenotare in base alle rivelazioni di Helena?

