Le 6 piste di pattinaggio sul ghiaccio più belle in Italia: costi e orari di apertura Con l'inverno e il Natale è tempo di pattinare sul ghiaccio. Naturali, artificiali o indoor, le piste di pattinaggio sul ghiaccio sono uno spettacolo davvero unico: scopriamo le più belle d'Italia dove andare a pattinare durante le vacanze di Natale.

A cura di Arianna Colzi

L'inverno e la magia del Natale portano con sé tante attività da fare con amici e familiari, dai mercatini di Natale alle piste di pattinaggio sul ghiaccio, artificiali o naturali, passando per una bella ciaspolata in montagna. In Italia, soprattutto modo al Nord, c’è un gran numero di piste di ghiaccio naturali dove pattinare, come il Palaghiaccio di Bormio oppure il Lago di Resia. Le piste naturali sono soggette alle temperature stagionali mentre quelle artificiali sono appunto mantenute a una temperatura tale che permette di conservare il ghiaccio. Queste si trovano in tante città italiane, come per esempio Milano, dove in piazza Duca d'Aosta, è stata allestita quella che fino allo scorso anno era la pista più grande d'Italia, che quest'anno invece si trova a Riccione. Vediamo le 8 piste di pattinaggio sul ghiaccio più belle dove andare in Italia.

Pista in piazza Duca d'Aosta a Milano

La pista in piazza Duca d'Aosta

In piazza Duca d’Aosta, davanti alla Stazione Centrale di Milano, ha aperto i battenti la pista di pattinaggio sul ghiaccio Sensation Winter. Fino allo scorso anno era la pista più grande d'Italia, superata quest'anno soltanto da quella di Riccione, e anche quest'anno resterà aperta fino al 6 gennaio 2025 dalle 10 alle 2023. L'ingresso è gratuito mentre il noleggio dei pattini costa 8 euro.

Quando è aperta: 7 dicembre – 6 gennaio

Dove si trova: Milano, Lombardia.

Pista di pattinaggio naturale del lago di Resia, Bolzano

Il lago di Resia ghiacciato

In Trentino Alto Adige, in provincia di Bolzano, troviamo una pista di pattinaggio naturale. Lo splendido Lago di Resia, che si estende per 6 chilometri di lunghezza e uno in larghezza, d'inverno si ghiaccia diventando una pista per pattinare. Ovviamente essendo una pista di pattinaggio naturale è più rischiosa di quelle artificiali, anche considerato l'aumento

Quando è aperta: nei mesi invernali

Dove si trova: Bolzano, Trentino Alto Adige.

Iceforum di Laces, Bolzano

Sempre in provincia di Bolzano, a Laces, si trova uno splendido palazzetto al coperto dove poter pattinare sul ghiaccio anche in famiglia. L'Iceforum di Laces, noto anche come Palaghiaccio, misura 60 metri per 30, ed è lo stadio della squadra di hockey sul ghiaccio dell'AHC Vinschgau. Visitato spesso anche dalle scuole, il pattinaggio aperto al pubblico ha preso il via 27 ottobre 2024 ed è aperto ogni weekend e giorni festivi dalle 13.30 alle 17. L'ingresso per gli adulti costa 4,90 euro a cui si aggiungono i 3 per noleggiare i pattini. Per i bambini, invece, l'ingresso è gratis.

Quando è aperta: nei mesi invernali

Dove si trova: Laces, Bolzano, Trentino Alto Adige.

Stadio del Ghiaccio, Cortina

Stadio del Ghiaccio, Cortina d’Ampezzo

Uno dei palazzetti più belli del nostro Paese contiene anche una splendida pista per il pattinaggio sul ghiaccio. Lo Stadio del Ghiaccio di Cortina, in Veneto, aperto dal 2 dicembre fino al 30 marzo 2025, è un luogo perfetto dove pattinare. Il palazzetto è aperto a chi vuole pattinare tutte le mattine dalle 10.30 alle 12.30 e i pomeriggii dal 20 al 25 dicembre dalle 16.00 alle 18.00, dal 26 dicembre al 6 gennaio dalle 16.00 alle 18.30 e dal 7 gennaio al 26 febbraio dalle 16.00 alle 17.30. L'ingresso più il noleggio dei pattini costa 10 euro, l'ingresso senza noleggio pattini costa 6 euro.

Quando è aperta: 2 dicembre 2024-30 marzo 2025;

Dove si trova: Cortina, Belluni, Veneto.

Palaghiaccio di Bormio

Il Palaghiaccio di Bormio permette agli appassionati di pattinaggio di pattinare per 9 nove mesi l'anno. La pista indoor è adatta per grandi e piccoli ed è possibile noleggiare i pattini. L'ingresso per gli adulti costa 7 euro, quella per i bambini 5 e il noleggio pattini 3.

Quando è aperta: luglio-marzo;

Dove si trova: Bormio, Sondrio, Lombardia.

Riccione Lungomare Ice Park

Nel pieno centro storico di Riccione è stata installata una splendida pista di pattinaggio sul ghiaccio che è lunga centinaia di metri, dal lungomare a piazzale Roma. L'Ice Park di Riccione è la più grande d'Italia e parte dal celebre via Ceccarini. I prezzi vanno dai 12 per gli adulti ai 10 per i bambini e sarà aperta anche il giorno di Natale.

Quando è aperta: 12 dicembre 2024-6 gennaio 2025;

Dove si trova: Riccione, Rimini, Emilia-Romagna.