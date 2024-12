Quando aprono gli impianti sciistici in Italia per la stagione invernale 2024-25: le date e i costi

video suggerito

Molti impianti sciistici nella stagione invernale 2024-25 hanno già aperto, come Madonna di Campiglio che ha dato il via alla stagione lo scorso 28 novembre. La media dei costi per l'ingresso negli impianti è tra i 60 e i 70 euro: scopriamo le date di apertura dei principali impianti sulle montagne italiane.

A cura di Arianna Colzi

La stagione invernale 2024-25 ha visto l’apertura sulle montagne italiane dei primi impianti sciistici: a novembre è stata la volta di Madonna di Campiglio e del Tonal, mentre altri apriranno nei prossimi giorni. Le località continueranno ad aprire fino a gennaio, come nel caso di Campo Imperatore, Corno alle Scale e il Gaver che apriranno il 4 e l'11 gennaio. La stagione sciistica 202-2025 si concluderà come ogni anno verso marzo-aprile. La media del costo di uno skipass giornaliero è di 60-70 euro con aumenti fino al 28% nei principali impianti sciistici rispetto a tre anni fa.

Quando aprono gli impianti sciistici in Italia nella stagione invernale 2024-25 e quali chiudono per ultimi

Gli impianti sciistici nella stagione 2024-2025 hanno aperto i battenti lo scorso ottobre e continueranno ad aprire fino a gennaio. Il 30 novembre hanno aperto l'Aprica (Brescia), Cortina d’Ampezzo, il Ghiacciaio Presena, il Lavarone – Rivetta, gli impianti di Livigno e di Moena, Plan de Corones, Brunico, Pontedilegno – Tonale e Folgaria. Il 28 novembre, invece, hanno aperto gli impianti di risalita a Madonna di Campiglio, mentre Breuil-Cervinia è stato uno dei primi impianti ad aprire lo scorso 26 ottobre 2024. La Magdaleine e Schia Monte Caio, rispettivamente in provincia di Aosta e di Parma, apriranno rispettivamente il 17 e il 30 gennaio e saranno di fatto gli ultimi impianti ad aprire. Breuil Cervinia insieme a Cortina d'Ampezzo, al ghiacciaio Presena, al Passo del Tonale e a Livigno saranno gli impianti che chiuderanno per ultimi. Ecco tutti gli impianti sciistici che apriranno nella stagione 2024-25:

Alagna Valsesia (6-12-2024; 21-04-2025);

(6-12-2024; 21-04-2025); Limone Piemonte (8-12-2024; 6-4-2025);

(8-12-2024; 6-4-2025); Antagnod (7-12-2024-23-03-2025);

(7-12-2024-23-03-2025); Breuil Cervinia (26-10-2024-04-05-2025);

(26-10-2024-04-05-2025); Brusson (7-12-2024- 23-03-2025)

(7-12-2024- 23-03-2025) Chamois (2-12-2023-1-04-2024);

(2-12-2023-1-04-2024); Champoluc (6-12-2024- 21-04-2025);

(6-12-2024- 21-04-2025); Champorcher (7-12-2024-30-03-2025);

(7-12-2024-30-03-2025); Courmayeur (30-11-2024-6-04-2025);

(30-11-2024-6-04-2025); Gressoney Saint Jean (7-12-2024-23-03-2025);

(7-12-2024-23-03-2025); Gressoney-La-Trinite (6-12-2024-21-04-2025);

(6-12-2024-21-04-2025); La Thuile (30-11-2024-21-04-2025);

(30-11-2024-21-04-2025); Aprica (30-11-2024-13-04-2025);

(30-11-2024-13-04-2025); Bormio (6-12-2024-6-04-2025);

(6-12-2024-6-04-2025); Colere (3-12-2024- 30-04-2024);

(3-12-2024- 30-04-2024); Ghiacciaio Presena (30-11-2024-01-05-2025)

(30-11-2024-01-05-2025) Livigno (30-11-2024-1-05-2025);

(30-11-2024-1-05-2025); Madesimo (29-11-2024-6-04-2025)

(29-11-2024-6-04-2025) Passo del Tonale (30-11-2024-1-05-2025)

(30-11-2024-1-05-2025) Ponte di legno Tonale (30-11-2024-1-05-2025)

Quanto costerà andare a sciare in Italia nella stagione invernale 2024-25

Lo skipass per gli impianti sciistici ormai è diventato sempre più caro. I pass giornalieri, per il weekend e per un'intera settimana sono diventati una spesa ingente con rincari fino al 20% in tre anni. Uno skipass giornaliero oscilla dagli 83 euro a Cortina D'Ampezzo ai 25 del Monte Amiata. Lo skipass stagionale, invece, costa sulle Dolomiti circa 945 euro, con un rincaro del 2,16%. Per gli impianti di risalita in Valle D'Aosta, invece, il costo di un pass stagionale toccherà i 1.460 euro, con un aumento del 6,6%, mentre se si vorrà fare l'abbonamento esteso anche allo Zermatt (Svizzera) costerà 1723 euro.