Le località più belle d’Europa per sciare da soli: tre sono italiane Per chi ama la neve ma non può o non vuole sciare in compagnia, il Guardian ha selezionato le migliori località e annessi resort dove poter sciare da in solitaria: tra questi ce ne sono tre italiani. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Arianna Colzi

Sestriere

La stagione sciistica è ormai entrata nel vivo e sono in molti che scelgono di ritagliarsi un momento per sciare sulla neve, anche per la celebre settimana bianca a cavallo tra Natale e Capodanno. Il Guardian ha individuato alcune mete sciistiche europee da sogno per chi, invece, vuole staccare da tutti e andare a sciare in solitaria. Tra queste destinazioni spettacolari non mancano anche due mete italiane.

I posti migliori in Europa per andare a sciare da soli

Se sciare da soli vi sembra scoraggiante a Les Deux Alpes, in Francia, Friendship Travel offre cinque lezioni di due ore in piccoli gruppi incluse nel prezzo del pacchetto. Il loro sistema Twin Share offre la possibilità di risparmiare condividendo una camera con persone dello stesso genere nei due chalet Alexandre e Chartreuse. L'hotel si trova proprio vicino alla cabinovia Le Diable, che consente di accedere facilmente a oltre 200 km di piste, con cene in comune per cinque sere.

In Austria, a Seefeld, sull'altopiano, è un'ottima scelta visto che per gli ospiti c'è la possibilità di fare escursioni, ciaspolate, pattinaggio su ghiaccio, slittino e quasi 250 km di piste per lo sci di fondo. L'Alpenpark Resort dispone di un'area benessere per soli adulti, con una sala relax panoramica perfetta per un pomeriggio di relax dopo una mattinata sulle piste. Inoltre, il resort dispone di eccellenti strutture per bambini, tra cui un miniclub, che lo rendono un'ottima scelta per chi viaggia con un solo genitore, alla ricerca di una vacanza sciistica conveniente per la famiglia.

Le migliori mete in Italia per chi vuole sciare da solo

A Sestriere, il comune più alto d'Italia, in Piemonte, in provincia di Torino, è possibile trovare alcune delle piste da scii più belle d'Italia. Oltre 2mila metri sul livello del mare, questo piccolo comune è una delle mete più frequentate in inverno da chi ama sciare. L'Hotel Principe di Piemonte è stato ristrutturato di recente e dispone di un bar, di un ristorante e di camere rinnovati, nonché di una postazione "ski-in, ski-out" che evita di portarsi dietro gli sci. Un'ottima località per conoscere e incontrare persone.

La veduta area di Sestriere

Altra località in Italia ideale per le persone single che vogliono andare a sciare è Santa Caterina, in Valtellina, Lombardia. Santa Caterina è raramente affollata e vanta un fantastico record per quanto riguarda la presenza di neve. Il paese è adatto agli sciatori, con spettacolari piste blu e rosse intorno al Santa Caterina Sun Bowl. Il pittoresco villaggio è immerso in uno splendido scenario, con percorsi per le ciaspole e per lo sci di fondo se si vuole fare una pausa dalla discesa, con le piste illuminate una volta alla settimana per lo sci notturno.

Santa Caterina

Altra località perfetta per chi vuole sciare da solo è Sauze d'Oulx, sempre in provincia di Torino, dove Neilson organizza guide gratuite per esperienze sulla neve. Sauze è chiusa al traffico, il che le conferisce un'atmosfera tranquilla di giorno, anche se di notte si anima notevolmente. La città è la porta d'accesso ai 400 km di piste della Via Lattea, con meravigliose piste blu e oltre 200 km di piste rosse più impegnative. Il Neilson Chalet Hotel Edelweiss si trova in una posizione tranquilla, lontano dalla parte principale della città, alla base del Monte Genevris.

Seggiovia a Sauze d'Oulx