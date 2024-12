video suggerito

Qual è (e quanto costa) il miglior resort sciistico al mondo del 2024 Siete alla ricerca di una location davvero esclusiva per la vostra prossima vacanza in montagna? Ecco qual è il miglior resort sciistico al mondo del 2024 secondo i World Ski Awards.

A cura di Valeria Paglionico

L'inverno 2024-25 è entrato nel vivo e in moltissimi stanno organizzando le loro settimane bianche, così da concedersi qualche giorno di relax tra vette innevate, calde baite e spa con vista. Quale location scegliere per una vacanza in montagna? Tutti coloro che intendono provare un'esperienza davvero unica farebbero bene a puntare tutto su un suggestivo resort a 5 stelle che si trova in quella che è stata definita la migliore località sciistica al mondo durante i World Ski Awards: ecco dove si trova e quali sono i servizi che offre.

Dove si trova il miglior resort sciistico al mondo

Si chiama Altapura ed è un resort di lusso di Val Thorens, in Francia, località meglio nota come la migliore stazione sciistica del 2024. L'edificio sorge a 2.300 metri di altitudine ed è una sorta di piccolo "paese delle meraviglie" per gli amanti della neve e della montagna.

Hotel Altapura

Dall'esterno sembra una comune baita ma all'interno è curato nei minimi dettagli, con arredi in legno e veri e propri tronchi al posto delle pareti. La lounge è decorata con sedie e divani in stile anni '70, mentre la spa è dotata sia di piscine interne che esterne. Il suo punto forte, però, è la sala igloo scavata nel ghiaccio. Naturalmente non manca un ristorante in stile alpino, La Laiterie, dove poter gustare piatti tipici come raclette, fonduta e e vini locali.

La spa

I prezzi delle camere e delle suite immerse tra le vette innevate

L'Altapura ha vinto il titolo di ski hotel migliore del 2024 e il motivo è molto semplice: ha una posizione privilegiata con accesso diretto alle piste da sci, dettaglio che permette agli ospiti di dedicarsi intere giornate allo sport alpino.

Hotel Altapura

Quanto costa trascorrere una notte in un paradiso simile? Si parte da poco più di 700 euro per una camera doppia classica con vista sulle Alpi e si superano i 1.700 euro per una suite familiare che si estende su due livelli (con salotto al primo piano e camera da letto con bagno privato sul soppalco). In quanti sceglieranno questa location esclusiva per le prossime vacanze di montagna?

La suite