Quali sono i migliori hotel sulle piste da sci al mondo: tra loro nessun resort italiano Sono stati assegnati i World Ski Awards per il 2024, che premiavano i migliori hotel e chalet oltre alle stazioni sciistiche migliori al mondo. Tra i vincitori nessuna struttura italiana. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Val Thorens

Tra le stazioni sciistiche, i resort e gli chalet migliori al mondo non c'è nemmeno una struttura italiana. In occasione dei World Ski Awards 2024 sono stati assegnati una serie di premi assegnati dai professionisti del mondo dello sci e dai consumatori. Tanti premi per la Svizzera, gli Stati Uniti e la Francia: il fil rouge tra i premi è rappresentato dalla sintesi di concetti: lusso, innovazione e sostenibilità. Scopriamo quali sono le migliori strutture del mondo.

Dove si trova la stazione sciistica più bella al mondo

Val Thorens con i suoi 2.300 metri di altezza è la stazione sciistica più alta d'Europa e ora è anche la migliore. Situata nella regione della Savoia, è stata premiata per aver stabilito lo standard più alto a livello internazionale per quanto riguarda le infrastrutture degli impianti di risalita, le strutture del resort e la ricettività sulle piste. A pochi passi dalla stazione sciistica si trova anche Le Pashmina, che si è aggiudicato il titolo di miglior boutique hotel di montagna al mondo.

I premi, in generale, hanno evidenziato l'eccellenza delle strutture svizzere: il Paese elvetico, infatti, si aggiudica due riconoscimenti rispettivamente per il "Miglior Ski Hotel", con il W Verbier, a Verbier, e per il "Miglior Ski Chalet", con lo Chalet Zermatt Peak di Zermatt. Altra vittoria per la Svizzera nella categoria "Miglior Stazione sciistica Freestyle" per Laax Resort, nel comune omonimo di Laax.

Miglior stazione sciistica indoor, invece, a Ski Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. I nuovi premi, invece, per le categorie Miglior nuovo hotel sciistico del mondo al Muwa Niseko, in Giappone, mentre lo Chalet Harmony di Méribel, in Francia, è il Miglior nuovo chalet al mondo. In America, il Deer Valley Resort nello Utah è stato nominato miglior stazione sciistica del Paese mentre lo Stein Eriksen Lodge Deer Valley il miglior hotel per sciatori. Tra gli altri riconoscimenti, Leo Trippi ha vinto il titolo di Miglior agente di viaggio per il settore sciistico, Sunweb quello di Miglior operatore turistico e Schneebeben quello di Miglior transfer.

I premi dei World Ski Awards 2024

Migliore stazione sciistica del mondo 2024 – Val Thorens, Francia

Migliore stazione sciistica del mondo per il freestyle 2024 – LAAX, Svizzera

Miglior hotel sciistico del mondo 2024 – W Verbier, Svizzera

Miglior nuovo hotel sciistico del mondo 2024 – MUWA Niseko, Giappone

Miglior hotel boutique per lo sci 2024 – Hôtel Le Pashmina, Val Thorens

Miglior hotel verde del mondo per lo sci 2024 – Rocksresort, LAAX, Svizzera

Miglior chalet per sciare del mondo 2024 – Chalet Zermatt Peak, Svizzera

Miglior nuovo chalet per sciare del mondo 2024 – Chalet Harmony, Méribel, Francia

Migliore Gruppo del mondo 2024 – Bergbahn AG Kitzbühel. Austria

Miglior comprensorio sciistico del mondo 2024 – Compagnie des Alpes, Francia

Migliore stazione sciistica indoor del mondo 2024 – Ski Dubai, Emirati Arabi Uniti

Miglior tour operator sciistico del mondo 2024 – Sunweb

Miglior agente di viaggio 2024 – Leo Trippi

Miglior operatore di eliski del mondo 2024 – Northern Escape Heli-Skiing, Canada

Miglior transfer del mondo 2024 – Schneebeben