Giubileo 2025 al via, Papa Francesco apre la Porta Santa di San Pietro in diretta MIgliaia di pellegrini si sono messi in fila in attesa di entrare a Piazza San Pietro, per l’apertura della Porta Santa con Papa Francesco, che dà inizio al Giubileo 2025. Stanotte la messa di Natale del Signore nella basilica. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

La basilica di San Pietro all'apertura della Porta Santa

Il Giubileo 2025 inizia oggi, Papa Francesco apre la prima Porta Santa a San Pietro, per inaugurare l'Anno Santo. Presenti alla solennità anche la premier Giorgia Meloni e il sindaco Roberto Gualtieri. Già da stamattina sono stati tantissimi i pellegrini in fila, le code che aumentavano con il trascorrere delle ore. I fedeli in attesa di entrare all'interno del Colonnato di piazza San Pietro e di passare i controlli hanno "sfidato" il freddo e il vento che da giorni imperversano su Roma.

Al varco di Porta Angelica ad esempio, c'era fermento tra i fedeli, ben coperti con sciarpe, cappelli e guanti e qualcosa da mangiare per affrontare la lunga giornata, entusiasti ed emozionati. "Con il Giubileo non ci sentiamo soli" hanno detto alcuni pellegrini a Fanpage.it.

Tutto è pronto in città per il via al Giubileo 2025, che vedrà l'arrivo di milioni di pellegrini. Per le principali Basiliche i programma cammini giubilari di pellegrinaggio, momenti di preghiera, occasioni di confessione e celebrazioni eucaristiche.

Come si svolge la cerimonia dell'apertura della Porta Santa

La cerimonia della Porta Santa si svolge con un rito solenne presieduto da Papa Francesco. Indicativamente l'inizio della celebrazione è previsto per le ore 18.30. Il Pontefice raccoglie i pellegrini in un momento di preghiera inziale, al quale segue la solenne apertura della Porta Santa della Basilica di San Pietro. Prima c'è la lettura in diverse lingue delle profezie bibliche che annunciano la nascita di Gesù Cristo e le invocazioni alla nascita del Salvatore, con i canti.



Papa Francesco si avvicina alla Porta Santa e comincia il "Ritus Ianuae Sanctae Apriendae", ossia il rito d'apertura della Porta Santa, che viene recitato in latino. Il Papa la varca la soglia per primo come vicario di Cristo all'interno della basilica per presiedere la messa della notte di Natale del Signore. Lo segue un corteo di cardinali, vescovi e sacerdoti concelebranti, e rappresentanti dei cinque continenti.

Le persone possono partecipare alla celebrazione da Piazza San Pietro, dove per l'occasione sono stati allestiti dei maxi-schermi. La Porta Santa è aperta e visitabile per chiunque volesse farlo a partire da domani, 25 dicembre giorno di Natale. I fedeli possono recarvisi in pellegrinaggio fino alla sua chiusura il 6 gennaio 2026, quando termina il Giubileo.

Il libretto della cerimonia

È consultabile online sul sito web il libretto della cerimonia di apertura della Porta Santa, che dà il via al Giubileo 2025 e della messa della notte di Natale del Signore. "Ora è giunto il tempo di un nuovo giubileo, nel quale spalancare ancora la Porta santa per offrire l’esperienza viva dell’amore di dio, che suscita nel cuore la speranza certa della salvezza in Cristo" (Spes non confundit, n. 6). Così Papa Francesco descrive il gesto rituale che inaugura l’Anno giubilare. L'apertura della Porta Santa rappresenta un "invito a invito a imboccare l’unica via di salvezza, che è il Signore Gesù, Mediatore tra Dio e l'uomo".