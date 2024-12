video suggerito

Come vestirsi a party di Natale e feste aziendali: 6 look a cui ispirarsi e gli abbinamenti di tendenza Come vestirsi a un party di Natale o alla festa aziendale? Quali vestiti scegliere e quali accessori abbinare? Dagli abiti in velluto ai tailleur con pantaloni, dalle camicie in seta ai mini dress di paillettes, ecco i look a cui ispirarsi e i consigli per creare un perfetto outfit da sfoggiare durante le feste natalizie. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Marco Casola

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Etro

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Natale 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Questo è il periodo dell'anno in cui si è invitati a party e cocktail organizzati per festeggiare il Natale o in cui moltissimi aziende organizzano feste ed eventi natalizi. Dopo aver ricevuto uno o più inviti per i party di Natale si pone l'annosa questione: cosa mi devo mettere? Quale abito scegliere? Meglio puntare su un vestito lungo o su un paio di pantaloni? Indosso un mini dress o una jumpsuit? E i colori? Scelgo il solito rosso o punto su qualcosa di più originale? Dagli abiti con le paillettes a quelli decorati con le piume, dai completi smoking alle jumpsuit, fino a mini dress lucenti e ai tubini in velluto, ecco tutte le idee per creare un look adatto a un party di Natale, gli outfit da cui prendere ispirazione e i consigli su quali borse, scarpe e altri accessori abbinare.

I consigli per scegliere il look giusto

Il primo consiglio per scegliere il look giusto è capire e inquadrare bene il contesto dove il party di Natale o l'evento a cui si è stati invitati avrà luogo. Poi è importante scegliere il look anche in base alla formalità dell'evento e al dress code indicato sull'invito e dunque se c'è un tema o se vengono richiesti abiti formali e black tie. In quest'ultimo caso c'è poca scelta: l'abito lungo o da sera è d'obbligo.

Scegli l'abito in base alla location dell'evento

Se la festa aziendale è organizzata in un club un mini dress scintillante è perfetto, come potrebbe andar bene anche un look più rock, magari composto con capi in pelle o con accessori lucenti come un paio di stivali dorati. Per sale ricevimenti, hotel, sale da ballo, teatri e altri luoghi più eleganti l'ideale sono gli abiti lunghi, i modelli in velluto, gli slip dress in seta nera o color cipria o ancora i tailleur con blazer e pantaloni e i completi in stile smoking, con giacca dai rever satinati. Per un aperitivo in un bar è possibile scegliere outfit più casual, magari abbinando una camicia in seta o un top di paillettes a un paio di jeans o di pantaloni palazzo.

Leggi anche La nuova borsa natalizia di Chiara Ferragni è in coccodrillo rosso e costa quasi 60mila euro

Abiti di paillettes o glitter per il party di Natale

Glitter e paillettes sono sempre un must durante le feste. Sbizzarritevi dunque con abiti e completi ricoperti di paillettes dorate o color bronzo, di glitter argentati o decorati con cristalli luccicanti. Se non amate lo scintillio troppo estremo puntate su abiti con macro paillettes sui toni chiari del panna o del bianco e del cipria. E' possibile infine scegliere modelli scuri illuminati da accenti di lurex e glitter.

Dsquared2

Come abbinare gli abiti luccicanti

Se per il vostro evento di Natale scegliete un modello sparkling puntate su abiti dalle linee semplici, magari vestiti tunica, tubini essenziali o chemisier, in modo da far risaltare il decoro lucente, evitando di rendere il look troppo estremo. Attenzione anche agli accessori e ai gioielli da abbinare: con un abito dalle paillettes dorate o dai glitter argentati meglio evitare altri accessori troppo lucenti, piuttosto smorzate la lucentezza dell'abito con scarpe nere o bordeaux e con pochette e clutch in velluto scuro o ancora con cappotti monocolore e senza fantasia, in nero o cammello.

Missoni

Blazer e pantaloni: il look più cool per le feste

La scelta più chic, originale e cool per un party di Natale? Senza dubbio il completo con blazer e pantaloni. Le varianti oversize e con fantasie gessate, che imitano lo stile mannish sono le più trendy e sono perfette per tutti i tipi di eventi durante le feste. Se non amate il nero o i look troppo scuri puntate su eleganti completi giacca pantalone con stampe sui toni dell'oro e dell'argento o su completi paisley in velluto multicolor nei toni del burgundy o del marrone.

Schiaparelli

Per un party organizzato in discoteca sono perfetti i completi con giacche e pantaloncini corti o bermuda, magari impreziositi con pietre e decori sparkling. Se non amate i look oversize e preferite un modello più fit, ma non volete rinunciare al pantalone, basta scegliere una tuta che sottolinei il punto vita, con corpetto strapless e scollo a cuore o mono spalla.

Sézane x Maria De La Orden

In questo caso i colori must sono il nero e il rosso, ma anche il verde scuro e il marrone potrebbero essere perfetti. Infine la variante originale è quella dei completi con mini gilet crop che lascia le braccia scoperte abbinati a pantaloni a zampa.

Phaeonia

Come abbinare i completi con pantaloni

Suits gessati, completi mannish o in stile smoking e tute con pantaloni palazzo sono modelli eleganti e semplici, per questo è possibile osare con accessori più strong, come mini bag gioiello con decori scintillanti, sandali dorati dal tacco a spillo o ancora con stivali e pump glitterate, perfette per dare un tocco luminoso all'outfit scuro. E' possibile anche giocare con i gioielli abbinando maxi collier vistosi, chocker con pendenti di cristalli e maxi bangle rigidi da indossare ai polsi.

Nicole Milano

Vestiti e abiti con le piume per la festa aziendale

Non amate i decori gioiello, i cristalli o i glitter e neppure impazzite per i colori metallic ma non volete rinunciare a un look vistoso e divertente che si faccia notare in mezzo a mille altri? Non disperate. Basta dire addio ai soliti luccichii per ammaliare tutti con morbide piume svolazzanti e con abiti da decori tridimensionali o con originali di frange. Piume e frange sono un must quest'inverno e hanno spopolato sulle ultime passerelle della stagione fredda, dunque le feste di Natale e i party aziendali sono l'occasione giusta per sfoggiare abiti plumette con orli decorati da boa di piume o con dettagli che sembrano spuntare dal tessuto.

Mango

Per non appesantire troppo il vostro stile preferite abiti con piume corti o midi e dalle linee leggere ed essenziali, come tubini strapless corti o slip dress in seta dalle spalline sottili. Preferite linee morbide e non troppo aderenti quando scegliete un plumette mood e puntate su colori scuri e neutri come il nero e il blu notte.

The Archivia

Come abbinare i vestiti con le piume

Anche in questo caso, come per gli abiti di paillettes, il decoro è importante e vistoso, dunque è necessario fare attenzione con gli accessori. Mai abbinare abiti con piume e accessori plumette per evitare l'effetto coordinato, decisamente out. Qui la soluzione potrebbe essere un accostamento monocolore, dunque in total black o total blu, o ancora è possibile abbinare sandali dai colori metallici e mini bag in velluto o raso.

Abiti e completi di velluto per le feste

Il velluto è sempre un evergreen durante il periodo delle feste, elegante ma comodo e confortevole questo tessuto è perfetto per chi non ama prendere freddo con abiti sottili in seta o cotone, il tutto senza rinunciare all'eleganza e alla lucentezza. Blu cobalto, verde smeraldo, borgogna, grigio perla, viola e nero sono i colori perfetti per un abito o un completo in velluto.

Sézane x Maria De La Orden

Per uno stile un po' dark scegliete un mini abiti in velluto nero, a maniche lunghe e a collo alto, impreziositi da drappeggi e ruche sulla gonna, se amate uno stile più classico puntate invece su un tailleur pantalone in velluto bordeaux, sempre chic ed elegante. Per chi ama osare il capo perfetto sono i blazer in velluto fantasia o sui toni dell'oro, infine sono molto chic anche le jumpsuit in velluto blu notte o i mini dress con inserti velvet.

Schiaparelli

Come abbinare i vestiti di velluto

Anche in questo caso evitate l'effetto total velvet abbinando agli abiti in velluto scarpe e borse dello stesso materiale, giocate invece con contrasti tra tessuti opposti, accostando fabric leggeri come seta o satin. Con i modelli monocolore in velluto blu sono perfetti gli accessori argentati, con quelli sui toni del marrone o del cipria si potrebbero abbinare sandali e clutch dorate.

Mango

Il capo must è la camicia

La camicia in seta vedo non vedo ma anche quella classica dalle linee over in total white è il capo d'abbigliamento must di quest'anno, perché dunque non sfruttarlo per creare un look comodo ma allo stesso tempo trendy ed elegante? I party aziendali e i cocktail di Natale sono l'occasione giusta per sfoggiare un look raffinato, abbinando camicie in seta nera a top in lycra, body o bralette in pizzo per creare un particolare effetto nude, super chic e mai volgare.

Federica Tosi

Anche le fantasie a righe multicolor, magari impreziosite con dettagli in lurex possono essere l'ideale per un party natalizio. Una variante molto elegante è anche l'abito chemisier, abbottonato sul davanti che, se realizzato in seta color verde bosco o borgogna, è perfetto per un party natalizio.

Missoni

Come abbinare la camicia per renderla glamour a Natale

La camicia bianca, dal taglio maschile oppure oversize, è super trendy, per renderla glam e adatta a un party di Natale basta indossarla con gonne a tubo ricoperte di paillettes e decori luccicanti, con pantaloni di velluto o da smoking con bande laterali in satin e fascia in vita o ancora con lunghe gonne a sirena dalla fantasia paisley o tartan. Se per il party di Natale non volete rinunciare al rosso, al posto di un classico (e scontato) abito total rouge, è possibile creare un outfit con camicia e pantaloni red.

Phaeonia

Il look con abito corto o mini dress drappeggiato

I vestiti corti sono l'ideale per cocktail e party di Natale organizzati in club, teatri e contesti glamour. Tra i vestiti di tendenza dell'inverno 24-24 ci sono quelli mini e drappeggiati, in cui il tessuto arricciato è l'unico decoro che impreziosisce i modelli dalle linee semplici ed essenziali.

Dsquared2

Per un party di Natale puntate su mini dress mono spalla drappeggiati in rosso, bordeaux o borgogna, mentre per creare un look dark puntate su abiti midi e longuette a maniche lunghe e collo alto con gonne asimmetriche e drappeggi nel tessuto. Tra i modelli corti perfetti per le feste ci sono anche quelli con spalline strutturate e quelli bustier con corpetti strapless che lasciano le spalle nude.

Mango

Come abbinare gli abiti corti

Sotto gli abiti corti evitate di abbinare cuissardes e stivali troppo alti, mentre con i modelli longuette questi stivali sono perfetti per creare un effetto total cover dove il vestito sembra diventare un tutt'uno con la scarpa. Se non amate gli stivali abbinate classici decolletée dal tacco alto o midi, con punta stretta e lunga, o mary jane dalla punta tonda e con cinturino alla caviglia per dare un tocco retrò all'abito.

Aniye By