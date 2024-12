video suggerito

Regali di Natale originali: più di 100 idee per stupire parenti e amici Non sai cosa regalare a Natale 2024 a parenti e amici? Ecco più di 100 idee regalo con oggetti inconsueti, esperienze particolari e accessori originali per stupire i propri cari durante le feste.

Mancano ormai pochi giorni al Natale, la corsa ai regali è iniziata e tutti ci domandiamo cosa regalare a familiari e amici. Spesso il problema è capire come scegliere un presente che non sia scontato e già visto. Ecco dunque una guida con più di 100 idee regalo originali e fuori dal comune, dalle borse all'uncinetto a quelle con iniziali del nome incise, dai maglioni con stampe divertenti fino alle candele dalle profumazioni più assurde, passando per lampade dalle forme strane e mini bonsai da far crescere in casa.

Borse all'uncinetto e maglioni di Natale, le idee da indossare

Abiti e accessori sono sempre un must per i regali di Natale, si tratta di idee utili che possono essere utilizzate tutti i giorni. Per non essere banali è possibile scegliere varianti originali e diverse rispetto al solito maglione in lana monocolore o alla solita borsa in pelle.

Miu Miu

Per Natale 2024 seguite uno dei trend di stagione regalando una borsa knitting fatta all'uncinetto e realizzata in lana o cotone con tessuti melange e dalla trama doppia. Un'altra idea originale potrebbero essere borse e altri accessori da personalizzare con le iniziali del nome di chi riceve il regalo. Se la vostra scelta ricade su una borsa sbizzarritevi poi scegliendo modelli dalle forme originali, ci sono borse di tutti i tipi, da quelle a forma di telefono, con tanto di cornetta, a quelle con maxi bocche stampate, fino ad arrivare alle mini borse gioiello che hanno le fattezze di un albero di Natale.

Uniqlo

Forme originali e divertenti spuntano anche su charm, collanine e gioielli, soprattutto a Natale i brand di bijou propongono accessori a tema, con orecchini e pendenti a forma di ginger bread o di stelle comete o ancora si potrebbe puntare su divertenti orecchini che ricordano uno schiaccianoci. Natale è anche il momento giusto per regalare i tipici ugly sweater, ovvero i maglioni brutti con stampe, colori e disegni natalizi. Evitate i soliti maglioni scontati per scegliere varianti con frasi divertenti o con personaggi di cartoon e fumetti vestiti a festa.

Manuel Ritz

Intimo e pantofole da regalare a Natale 2024

Pantofole, pigiami e capi intimi sono i regali che non mancano mai sotto l'albero di Natale, sono utili, servono sempre e sono adatti a tutti. Se per un regalo ai vostri cari volete puntare su un di questi oggetti, ma non volete scegliere i soliti modelli, lavorate di fantasia optando per pantofole pelose modello sabot colorate di rosso, che tra l'altro sono modelli da poter utilizzare anche fuori casa o per rendere trendy un outfit cozy.

Birkenstock 1774

Al posto dei soliti completini intimi in pizzo o dei classici boxer a righe è possibile regalare varianti diverse dal solito, con stampe ironiche e divertenti a tema natalizio e non. Lo stesso vale per i calzini, che durante le feste vengono sovrastati da ginger bread, bastoncini di zucchero e alberi di Natale e possono essere un'idea divertente ed economica per un pensiero da fare ad amici e familiari.

Lovable

Happy Socks

I regali beauty più originali da fare a Natale

Profumi e beauty kit sono tra i regali più gettonati a Natale. Per essere originali provate a scegliere fragranze diverse dal solito, magari seguendo la recente tendenza gourmet, con profumazioni che ricordano i classici cibi natalizi come i biscotti allo zenzero o quelli alla cannella.

Profumo Ginger Biscuit di Jo Malone London

Spesso si scelgono fragranze che già sappiamo essere amate dal destinatario del regalo, in altri casi è difficile scegliere un profumo nuovo dato che si tratta di qualcosa di molto personale. Molti marchi di profumeria di nicchia ultimamente stanno proponendo discovery kit, ovvero delle box con diverse mini size di profumo, il kit è perfetto per poter provare diverse fragranze e scegliere la preferita.

Murder Mistery Layering set di D.S. & Durga

Altro grande trend legato al mondo della profumeria è quello del layering, ovvero dell'utilizzo di più profumi da indossare insieme, mescolando le fragranze per creare nuove profumazioni uniche e personali. Per seguire il trend è dunque possibile regalare un layering kit con più profumi da poter unire tra loro.

Palette De De peau

Se la vostra scelta ricade sul make up, per essere originali scegliet beauty box a tema natalizio o puntate su palette dai colori luccicanti o con packaging diversi dal solito. Se la persona a cui volete fare un regalo è fissata per la cura dei capelli, un'idea originale potrebbe essere una federa in seta, perfetta per mantenere la chioma morbida e liscia senza elettrizzare i capelli, magari impreziosita da una frase divertente ricamata sul tessuto o personalizzata con le iniziali.

Federa in seta Dalfilo

I regali originali per la casa

I regali più originali da fare sono senza dubbio quelli per la casa, tra lampade dalle form strane, vasi dal mood surrealista, candele da profumi più assurdi e altri gadget c'è davvero l'imbarazzo della scelta. Candele e profumatori per la casa sono un evergreen da regalare a Natale, sempre apprezzati questi oggetti sono l'ideale per un presente durante le feste.

Candela Diptyque

Scegliete profumazioni diverse dal solito, ci sono candele al profumo di pomodoro o cannabis, oppure puntate su candele con stoppini che riproducono lo scoppiettio della legna che brucia nel camino o su varianti con sopra applicati elementi che si muovono quando la candela viene accesa.

Bonsai da coltivare Città del Sole

Gli amanti delle piante e tutti coloro che hanno il pollice verde apprezzeranno un piccolo bonsai da piantare e far crescere in casa, mentre i più romantici adoreranno un album o una raccolta di foto personali stampate e racchiuse in una coloratissima box.

Taglieri tavolozza Carl Hansen & Sons

Per chi ama la cucina e passa ore tra i fornelli un set di coltelli professionali, che diventano anche oggetto di design, sono l'ideale, come anche taglieri in legno dalle forme originali oppure formine e altri attrezzi per cucinare dolci e biscotti. Ci sono poi versioni green con componenti in legno dei classici robot da cucina per impastare o ancora esistono versioni a a tema serie tv di caffettiere e tazzine.

Vasi Ikea

Gli amanti del design potrebbero apprezzare vasi e complementi d'arredo dai colori accesi e dalle linee bold oppure lampade porta sapone o altri accessori per la casa dalle forme originali e inconsuete.

Giochi ed esperienza diverse dal solito

Giochi da tavola e altri gadget ispirati a personaggi dei fumetti, film e cartoon possono essere l'idea giusta per stupire a Natale con un regalo pensato per chi lo riceve.

Dixit by Disney

Se, infine, non volete acquistare oggi poco utili, capi d'abbigliamento o prodotti beauty potreste regalare a parenti e amici un'esperienza. Invece dei soliti week end fuori porta o della classica Spa scegliete uno spettacolo teatrale, biglietti per una mostra oppure una gift card per assistere a un concerto a lume di candela.