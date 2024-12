video suggerito

Pattinaggio sul ghiaccio a Roma: le piste aperte a Natale 2024 con orari e prezzi Tutte le info su orari, indirizzi e costi di biglietti delle piste di pattinaggio sul ghiaccio a Roma durante le feste di Natale 2024. Ecco le più belle e attrezzate nella Capitale.

A cura di Alessia Rabbai

La pista di pattinaggio sul ghiaccio al Christmas World di Villa Borghese

Il pattinaggio sul ghiaccio a Roma è un'attività molto amata da fare durante le feste di natalizie, da condividere con famigliari, amici o in compagnia della "propria metà". Che siano al chiuso o all'aperto, le piste di pattinaggio sul ghiaccio ospitano ogni anno migliaia di romani dal centro alla periferia. Uno scenario incantato che trasporta immediatamente nella magica atmosfera natalizia.

Spesso le piste di pattinaggio sul ghiaccio a Roma le troviamo all'interno dei villaggi di Natale, dove oltre alle varie attrazioni è possibile passeggiare anche tra i mercatini natalizi, come quelli allestiti a Roma e nel Lazio. Ecco alcune delle piste di pattinaggio sul ghiaccio tra le più belle e gettonate della Capitale, da quella nel Christmas World a Villa Borghese fino a ad Euroma 2, con tutte le info utili su dove si trovano, orari d'apertura e costi. Preparatevi dunque a calzare gli stivaletti con la lama e a scendere in pista!

Pista di pattinaggio nel Christmas World a Villa Borghse

La pista di pattinaggio sul ghiaccio al Christmas World di Villa Borghese

All'interno del Christmas World di Villa Borghese è allestita una pista di pattinaggio sul ghiaccio. Grande 900 metri quadrati, si trova nell'allestimento a tema New york. Adulti e bambini possono pattinare sotto l’ombra iconica del Ponte di Brooklyn, con lo sfondo sullo skyline della Grande Mela.

Date e orari: dal 30 novembre 204 al 6 gennaio 2025. Tutti i giorni dalle 10 alle 20; 24 dicembre dalle 10 alle 18; 25 dicembre 14-20; 31 dicembre dalle 10 alle 18; 1° gennaio dalle ore 10 alle 20.

Costi: per i costi e per acquistare i biglietti d'ingresso al parco vitare il sito web ufficiale.



Pista di pattinaggio sul ghiaccio al centro commerciale Porta di Roma

La pista di pattinaggio sul ghiaccio a Porta di Roma

Nell'area esterna del centro commerciale Porta di Roma in via Alberto Lionello 201 in zona Bufalotta a Nord della Capitale è allestita una pista di pattinaggio sul ghiaccio, proprio davanti al piazzale d'ingresso del negozio Leroy Merlin.

Date e orario: dal 1° novembre 2024 al 15 gennaio 2025; nei feriali dalle ore 15 alle 22; sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 22. Esclusivamente dal 7 dicembre 2024 al 7 gennaio 2025 dalle 10 alle 22.

Costo: 8 euro mezz'ora, 10 euro un'ora.

Pista di pattinaggio al Luneur Park

La pista di pattinaggio sul ghiaccio al Luneur

La pista di pattinaggio al Luneur Park – il Giardino delle Meraviglie, in via delle Tre Fontane 100, è adatta al divertimento di tutta la famiglia. Si tratta di una pista di pattinaggio fatta in ghiaccio ecologico. Si può pattinare in un luogo animato da elfi, folletti, creature magicamente divertenti come l’orso polare Igloo e l’omino pan di zenzero Pepe.

Costo: 6 euro

Orario: tutti i giorni dalle 10 alle 19.

La pista di pattinaggio sul ghiaccio olimpionica di Sporting Club Panda

Pista di pattinaggio sul ghiaccio Sporting Club Panda

La pista di pattinaggio sul ghiaccio di Sporting Club Panda di via Nomentana 1070 è l'unica pista al coperto olimpionica di Roma. Oltre al pattinaggio sul ghiaccio libero, sono in programma corsi per tutti.

Costo: 10 euro ingresso con pattini a noleggio, 8 euro ingresso con pattini propri per un tempo illimitato.

Orario: Tutti i venerdì, sabato e domenica, è possibile pattinare liberamente e per un tempo illimitato. Venerdì: 21-24; sabato: 15-1; domenica: 11-13 e 15-20.

Polar Park a Mezzocammino, Eur e Laurentina

La pista di Pattinaggio Polar Park a Mezzocammino

Polar Park a Roma per il periodo delle festività natalizie del 2024 ha allestito piste di pattinaggio al centro commerciale Maximo Shopping Center (Piazza Gabriella Ferri) in zona Laurentina, a Mezzocammino (Piazza G. Crepax) e all'Eur Christmas Rome (Piazzale Don Luigi Sturzo).

Date e orari: Nei feriali dalle 15:30 alle 23:00, venerdì e sabato 10:00 – 00:00; domenica 10:00 – 22:00.

Costi: adulti 10 euro mezz'ora e 13 euro l'ora; bambini (ingresso ridotto fino al 29 di piede) 8 euro mezzo'ora, 10 euro l'ora.