I 7 mercatini di Natale più belli del Lazio per il 2024: dove vederli, date e programma di eventi Natale 2024 si avvicina, per l'occasione Roma e il Lazio si popoleranno di mercatini. Tra i più conosciuti ci sono quelli di Piazza Navona e di Greccio. I mercatini nel Lazio sono allestiti da metà novembre fino al 6 gennaio, ecco l'elenco alcuni dei mercatini di Natale più belli nel Lazio.

Anche per il Natale 2024 le varie regioni d’Italia, come per esempio il Lazio e il Trentino si arricchiranno di decorazioni, addobbi, luminarie e mercatini di Natale. Nel caso specifico del Lazio non è solo Roma a popolarsi di mercatini di Natale, per esempio col suo Christmas World 2024 o nel Viterbese con il Regno di Babbo Natale a Vetralla, ma anche le restanti province, con mercatini importanti come il mercatino di Greccio e di Frascati.

Nei mercatini tra novembre, dicembre e inizio gennaio è tipico trovare decorazioni per la casa, addobbi per albero e presepe ma non solo. Passeggiando tra le bancarelle ci sono anche tante idee regalo per amici e parenti come oggettistica fatta a mano da artigiani locali. La particolarità dei mercatini nel Lazio rispetto al resto d'Italia è che si possono trovare stand enogastronomici con prodotti tipici della regione.

Bancarelle a Piazza Navona a Roma

Le bacarelle a Piazza Navona sono un appuntamento irrinunciabile per romani e turisti amanti delle festività natalizie. Il Natale a Piazza Navona, nel cuore del centro storico della Capitale, è stato inaugurato lo scorso sabato 7 dicembre, con dolciumi e allestimenti con addobbi per tutti i gusti per albero, presepe e per decorare la casa. Resteranno fino al 6 gennaio 2025, festa dell'Epifania, quando arriverà la Befana. Piazza Navona il 15, 19 dicembre 2024 e 1° gennaio 2025 vedrà l'esibizione della banda della polizia locale di Roma Capitale.

Date: dal 7 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025

Dove si tiene: Piazza Navona, Roma

Paese di Babbo Natale a Collalto Sabino

A Collalto Sabino, uno dei borghi medievali più belli d'Italia che si trova in provincia di Rieti c'è il Paese di Babbo Natale. Le strade prendono vita con addobbi, bancarelle, la casa di Babbo Natale e allestimenti a tema natalizio. Le botteghe del paese ospitano artisti, artigiani e produttori di cibi e bevande. Sia l'ingresso all'area dedicata al Natale che i parcheggi sono gratuiti.

Quando: 15 e 22 dicembre 2024

Dove si trova: Piazza Vittorio Emanuele II, Collalto Sabino (Rieti)

Mercatino di Natale a Greccio

Greccio in provincia di Rieti tra i borghi più belli d'Italia è il centro in cui San Francesco nel 1223 ha fatto il primo presepe vivente al mondo, la prima rappresentanzione della Natività di Gesù. Il 30 novembre scorso è stata inaugurata la Mostra Mercato dell’Artigianato e dell’Oggettistica per il Presepe, con centinaia di persone. Si tratta appunto di una mostra mercato interamente dedicata al presepe. L’ingresso è gratuito.

Quando: dalle ore 10 alle ore 18 il 14 e 15, dal 21 al 31 dicembre 2024; 1, 3, 4, 5 e 6 gennaio 2025

Dove si tiene: piazza Roma e le vie del centro storico

Viterbo Christmas Village

Nell'ambito dell'evento Viterbo Christmas Village c'è il mercatino tradizionale natalizio, una delle novità dell'edizione di Natale 2024 a Viterbo. Le strade del centro medievale sono allestite con bancarelle nelle caratteristiche casette in legno, tra un'atmosfera natalizia con luci scintillanti, profumi avvolgenti e melodie festose. L'iniziativa è a pagamento ed i biglietti sono acquistabili sul sito ufficiale dell'evento.

Quando: dalle ore 15 alle 20.30 dal lunedi al venerdì; dalle 10 alle 21 il sabato, la domenica, festivi e prefestivi

Dove si trova: Piazza San Carluccio e via Marconi, Viterbo.



Il Regno di Babbo Natale a Vetralla

Nel Regno di Babbo Natale a Vetralla, in provincia di Viterbo, c'è uno dei mercatini più forniti nel Lazio e che ogni anno in concomitanza con le festività natalizie, attira miglilaia di visitatori non solo dalla Capitale, ma anche da varie parti d'Italia. L'ingresso è gratuito, l'area di 8mila metri quadri è interamente al coperto. I visitatori troveranno addobbi e decorazioni di ogni tipo.

Quando: tutti i giorni fino al 7 gennaio 2025 dalle ore 9.30 alle 19.30

Dove si trova: via Cassia Botte, 171 Vetralla (Viterbo)

Mercatini di Natale di Anagni

Anagni in provincia di Frosinone si prepara a vivere un Natale con un programma ricco di eventi e iniziative tra le quali il mercatino di Natale. Oltre a spettacoli, concerti e tradizioni natalizie il visitatore può passeggiare tra le bancarelle a tema trovando tante idee regalo e decorazioni per la casa.

Quando: dal 7 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025

Dove si trova: Piazza Cavour, Anagni (Frosinone)

Mercatino di Natale a Frascati

Il mercatino di Natale di Frascati nella zona dei Castelli Romani è organizzato nell'ambito del Frascati Christmas Village. Il centro della città è animato da con calde atmosfere natalizie. Le bancarelle sono nelle circa trenta casette di legno, con oggettistica di artigiani locali e leccornie dolci e salate. L'iniziativa è gratuita.

Quando: dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025 dalle ore 10 alle 23

Dove si trova: via Veneto e piazza Roma, Frascati (Roma).