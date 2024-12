I mercatini di Natale 2024 più belli a Roma: le date, dove si svolgono e il programma di eventi

video suggerito

Le casette di legno del mercatino di Frascati

Anche per Natale 2024 Roma si popolerà di mercatini di Natale in vari punti della città. I mercatini di Natale di Roma sono tra i più belli del Lazio e dell’Italia intera. Tra questi c'è il mercatino nel Christmas World a Villa Borghese, e le tradizionali bancarelle a Piazza Navona, che ospita anche la Festa della Befana. Passeggiando tra i mercatini natalizi della Capitale si possono trovare dolciumi per tutti i gusti, prodotti artigianali sia gastronomici, che di oggettistica e addobbi natalizi per casa, albero e presepe. La maggior parte dei mercatini di Natale a Roma è aperta tra fine novembre, divembre e il 6 gennaio. Alcuni sono gratuiti, altri inseriti all'interno di Villaggi di Natale con ingresso a pagamento. Ecco alcuni tra i mercatini di Natale più belli di Roma per il 2024.

Mercatino di Natale di Piazza Navona

Il mercatino di Natale a Piazza Navona

Il mercatino di Natale a Piazza Navona è un appuntamento romano irrinunciabile per gli amanti delle festività natalizie. Si possono trovare stand gastronomici, bancarelle con dolciumi e caramelle, le tradizionali mele caramellate, prodotti artigianali. Tanta oggettistica fatta anche fatta a mano, addobbi natalizi per decorare l'albero e statuine per il presepe. Tra gli eventi in programma ci sono il 15 dicembre l'esibizione della banda musicale della polizia locale di Roma e il 6 gennaio la Festa dell'Epifania con l'arrivo della Befana.

Il calendario: dal 7 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025

Dove si tiene: Piazza Navona

Christmas World a Villa Borghese

Negozi temporanei e mercatino al Christmas World di Villa Borghese

Al Christmas Worlddi Villa Borghese il mercatino ha un sapore internazionale, con allestimenti che richiamano varie città nel mondo. Ci sono 40 negozi e un percorso espositivo di 50mila metro quadri dove scegliere tra un'ampia offerta street food, leccornie per tutti i gusti e negozi temporanei con prodotti di vario genere e a tema natalizio.

Il calendario: dal 30 novembre 2024 al 7 gennaio 2025

Dove si tiene: via del Galoppatoio, Villa Borghese

Mercatino di Natale a Cinecittà World

Il mercatino di Natale a Cinecittà World

A Cinecittà World ci sono tanti negozi e il mercatino di Natale per gustare i dolci tipici delle festività natalizie, Vin Brulé, cioccolata calda, castagne e ciambelle fritte tra gli addobbi, luci e ghirlande della Christmas Street, il set cinematografico della New York degli anni '20. Al Cinecittà Shop si trovano idee per acquistare i regali da mettere sotto l’albero.

Il calendario: dal 23 novembre 2024 al 6 gennaio 2025

Dove si tiene: via Irina Alberti

Japan Days all'Ippodromo di Capannelle

Il mercatino giapponese

I Japan Days all'Ippodromo di Capannelle con ingresso gratuito sono un mix di cultura giapponese e atmosfera natalizia. C'è un mercatino con bancarelle di artigianato giapponese, workshop e laboratori per adulti e bambini. Sarà possibile iscriversi a corsi di origami, pittura zen e partecipare a cerimonie tradizionali come quella del tè.

Il calendario: 14 e 15 dicembre 2024

Dove si tiene: Ippodromo delle Capannelle

Mercatino all'Eur Christmas Rome

Mercatino di Natale all'Eur

All'Eur Christimas World con ingresso gratuito c'è il mercatino con street food per tutti i gusti e bancarelle con oggetti natalizi e non per acquistare i regali. Si possono gustare dolci tipici del periodo natalizio, vin brulé e passeggiare tra le caratteristiche casette di legno con prodotti artigianali, delizie locali e regali.

Il calendario: dal 1° dicembre 2024 al 6 gennaio 2025

Dove si tiene: Piazza Don Luigi Sturzo

Giftland Ficus al Massimo – Xmas Edition

Il mercatino al Circo Massimo

Nei pressi del Circo Massimo al Garum Museo della Cucina ci saranno bancarelle su due piani al chiuso e una corte tra teste antiche e capitelli, in uno spazio custode di segreti e storie di Roma antica. Oltre 2mila idee regalo con prodotti artigianali tra i quali scegliere come illustrazioni, poster, lampade, capi di abbigliamento e, ovviamente, decorazioni natalizie per la casa.

Il calendario: 7, del 14 e del 21 dicembre, dalle 10:30 alle 20

Dove si tiene: Garum Museo della Cucina, via dei Cerchi, 87