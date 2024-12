video suggerito

I Presepi viventi a Roma e nel Lazio a Natale 2024: dove si trovano e quando vederli La tradizione del presepe vivente è molto antica e risale al 1223 con la prima rappresentazione della Natività a Greccio. Visitarli è un appuntamento irrinunciabile per gli amanti del Natale. A Roma e nel Lazio ce ne sono diversi, eccone alcuni tra i più belli sia gratuiti che a pagamento. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il presepe vivente a Santa Maria Maggiore (14 dicembre 2024)

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Natale 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La tradizione del Presepe vivente è molto seguita e amata in Italia e nel Lazio. La differenza con il presepe "normale" è che invece delle classiche statuette, i personaggi sono realizzati da persone, travestite con costumi d'epoca. I presepi viventi sono appuntamenti irrinunciabili per gli amanti delle festività natalizie a Roma e nel Lazio e dei villaggi di Natale. Solitamente vengono rappresentati quando fa buio nel pomeriggio, alcuni sono ad ingresso libero, altri a pagamento. Spesso sono inseriti nella più ampia programmazione degli eventi natalizi come as esempio i mercatini nel Lazio.

Il Presepe Vivente nel suggestivo borgo di Civita di Bagnoregio

Il presepe vivente di Bagnoregio (Foto dal sito del Comune)

Il presepe vivente all’antico borgo di Civita di Bagnoregio in provincia di Viterbo è un appuntamento irrinunciabile per gli amanti della rappresentazione della Natività, che viene realizzato in un luogo suggestivo, che ben si presta a fare d'ambientazione. "La Città che muore" si trasforma in una piccola Betlemme dell'Anno Zero. A Civita di Bagnoregio quella del presepe vivente è una tradizione trentennale e coinvolge attivamente i cittadini, che indossano i costumi d’epoca. L'accesso è di 5 euro.

Date e orari: 26 e 29 dicembre 2024; 1,4,5 e 6 gennaio 2025 dalle ore 16 alle 20.

Dove si trova: Piazza Sant'Agostino, Civita di Bagnoregio

Il Presepe Vivente a Ladispoli

Il presepe vivente a Ladispoli (Foto dal sito della Pro Loco)

A Ladispoli sul litorale nord della provincia di Roma torna il presepe vivente, un evento molto atteso dai cittadini. La rappresentazione della Natività sarà allestita nella cornice del Bosco di Palo.

Date e orari: 26 e 27 dicembre 2024 alle ore 17.30 alle 19.30

Dove si trova: via Corrado Melone, Ladispoli

Il Presepe Vivente di Greccio, il primo nella storia

Il Presepe vivente a Greccio (Foto della Pro Loco)

A Greccio in provincia di Rieti c'è il Presepe Vivente più antico, primo della storia. San Francesco l'ha realizzato la notte di Natale del 1223. Il borgo medievale si affaccia sulla Valle Santa Reatina. La rievocazione vede la partecipazione di personaggi in costumi medievali ed è realizzata in sei quadri viventi. L'ingresso al presepe vivente di Greccio è gratuito.

Date e orari: 21,22, 26, 27, 28, 29 dicembre 2024 ore 17.40; 24 dicembre 2024 ore 22.40; 1, 4, 5, 6 gennaio 2025 ore 17.40.

Dove si trova: Santuario-Eremo di Greccio

Il Presepe vivente di Corchiano, nel cuore della Tuscia

Il presepe vivente di Corchiano

Il presepe vivente di Corchiano nel cuore della Tuscia in provincia di Viterbo anima il centro storico per diverse date. Giunto alla 55esima edizione, in occasione della ricorrenza sono allestiti anche street food in città, punti vendita di caldarroste, la casa di Babbo Natale e sono aperte le cantine, dove trovare prodotti loocali. È possibile inoltre fare visite guidate.

Date: 25, 26, 28 e 29 dicembre 2024; 1, 4, 5 e 6 gennaio 2025



Dove si trova: centro storico di Corchiano