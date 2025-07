Matteo Paolillo ha una nuova fidanzata, gli abbracci e i baci al mare in Costiera: “Non riescono a stare lontani”

Matteo Paolillo ha un nuovo amore: l’attore, celebre per aver interpretato il ruolo di Edoardo Conte in Mare Fuori, è stato paparazzato in spiaggia in Costiera Sorrentina insieme alla nuova fidanzata. Di lei non si conosce ancora l’identità: “Sappiamo solo che è argentina”.

Matteo Paolillo ha un nuovo amore: l'attore, celebre per aver interpretato il ruolo di Edoardo Conte in Mare Fuori, è stato paparazzato in spiaggia in Costiera Sorrentina insieme alla nuova fidanzata. Di lei non si conosce l'identità, ma dalle immagini diffuse in rete si evince che tra i due ci sia una forte complicità. L'indiscrezione: "Sappiamo solo che è argentina".

Matteo Paolillo insieme alla nuova fidanzata

Dopo le voci di un flirt con Ludovica Coscione e la storia chiusa ormai da anni con la ex Alessia Fenderico, adesso Matteo Paolillo sembra aver voltato definitivamente pagina con un nuovo amore. L'attore è stato paparazzato dal settimanale Chi, in Costiera Amalfitana, in compagnia di una ragazza castana. Come spiegato tra le pagine della rivista, i due si trovavano alla Locanda Del Fiordo, in provincia di Salerno (sua città natale), "una struttura a picco sul mare con camere, ristorante e discesa privata a mare dove oltre a godersi un po' di relax, hanno anche pranzato", per poi raggiungere la nota spiaggia del Fiordo di Furore. "Non riescono a stare lontani e così tra un bagno e l'altro si lasciano andare a baci appassionati e teneri abbracci", si legge ancora. Di lei non si sa molto, ma Chi riporta che è di origine argentina.

I nuovi progetti dell'attore: "Ho parecchie novità"

In un video postato su Tik Tok di recente, Matteo Paolillo aveva aggiornato i fan sui suoi progetti artistici futuri e sul prosieguo della sua carriera dopo il successo in Mare Fuori, che include quella da attore e quella da cantante: "Nell'ultimo anno mi sono divertito tanto, ho viaggiato, ho ascoltato tanta musica, ho sperimentato. Sto preparando cose nuove con la recitazione e vi darò nuovi dettagli in autunno", aveva detto. Da quando ha lasciato la fortunata serie targata Rai, che gli ha dato il successo con il ruolo di Edoardo Conte, Paolillo ha continuato a mostrarsi particolarmente attivo sui social. Non a caso, aveva anche colto l'occasione per denunciare quanto fosse sporca l'acqua del mare della sua terra.