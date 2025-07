Matteo Paolillo trova un assorbente in mare a Positano e sbotta: “La prossima volta porto un retino”

In un video postato su Tik Tok, Matteo Paolillo inquadra un assorbente lasciato in mare a Positano e lancia un messaggio chiaro a tutti i suoi followers. Le parole dell’ex di Mare Fuori: “Vengo da un posto che è il paradiso ma l’acqua è piena di plastica, mi sembra un peccato”.

Matteo Paolillo si attiva personalmente per la salvaguardia dell'ambiente e, attraverso un video pubblicato sul suo profilo Tik Tok, inquadra un assorbente lasciato in mare e lancia un messaggio chiaro a tutti i suoi followers. Le parole dell'ex di Mare Fuori mentre fa il bagno a Positano: "Vengo da un posto che è il paradiso ma l'acqua è piena di plastica, mi sembra un peccato".

La denuncia di Matteo Paolillo: "Acqua sporca, c'è plastica e anche un assorbente"

Riprendendosi mentre fa il bagno a bordo di un kayak a Positano, in costiera sorrentina, Matteo Paolillo ha notato quanto il mare fosse inquinato, decidendo di lanciare un appello: "Mi sembra un peccato che vengo da un posto che è il paradiso, ma l'acqua è piena di plastica, sporca, come si può risolvere questa cosa?", le parole. Poi, la provocazione: "Mi devo mettere io con il retino? Oppure ci si può organizzare tutti insieme per risolvere? C'è anche un assorbente qua". L'attore, originario di Salerno, si è sempre detto molto legato alla sua terra e in più di un'occasione ha anche tentato di smorzare la rivalità tra napoletani e salernitani, spingendo chi lo segue a non alimentare odio e differenze. Quello di qualche giorno fa a supporto dell'ambiente, dunque, è solo l'ennesimo pretesto per sensibilizzare i campani al rispetto reciproco e del territorio che abitano.

L'aggiornamento sui suoi progetti futuri

Matteo Paolillo ha anche colto l'occasione per aggiornare i fan sul prosieguo della sua carriera artistica dopo il successo in Mare Fuori, che include quella da attore e quella da cantante: "Nell'ultimo anno mi sono divertito tanto, ho viaggiato, ho ascoltato tanta musica, ho sperimentato. Sto preparando cose nuove con la recitazione e vi darò nuovi dettagli in autunno", ha detto. Da quando ha lasciato Mare Fuori, serie che gli ha dato il successo con il ruolo di Edoardo Conte, Paolillo ha continuato ad essere supportato