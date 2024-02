Ludovica Coscione: “Lascerei andare via Teresa da Mare Fuori. Io e Matteo Paolillo siamo solo amici” “Io e Matteo Paolillo siamo tanto amici, abbiamo un legame speciale, però siamo solo amici”, così l’attrice che in Mare Fuori interpreta il personaggio di Teresa, Ludovica Coscione, intervistata oggi da Marco Carrara nel programma Timeline di Rai 3. “Il personaggio dovrebbe terminare con Mare Fuori4? Forse sì”, ha concluso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

42 CONDIVISIONI condividi chiudi

“Io e Matteo Paolillo siamo tanto amici, abbiamo un legame speciale, però siamo solo amici”, così l’attrice che in Mare Fuori interpreta il personaggio di Teresa, Ludovica Coscione, intervistata oggi da Marco Carrara nel programma Timeline di Rai 3. Il gossip montato sulla coppia nella finzione è stato prontamente smontato dall'attrice napoletana diventata centrale nella trama della serie in queste quattro stagioni.

Ma dopo i saluti finali di Cristiana Farina, creatrice della serie Mare Fuori, e del regista Ivan Silvestrini, chi del cast andrà via? Questa la domanda che i fan si sono posti dopo aver concluso la visione di tutti gli episodi su Raiplay. In tv, la messa in onda è appena iniziata, ma sulla piattaforma i primi sei episodi erano stati anticipati il 1 febbraio, a una settimana appena dal Festival di Sanremo 2024, e sono stati integrati con i restanti otto episodi nel giorno di San Valentino. Il 14 febbraio infatti sono arrivati gli altri sei previsti più due episodi extra, "un regalo per i fan" che hanno resto questa serie e un vero e proprio fenomeno della tv generalista.

Ludovica Coscione rompe il silenzio sul futuro di Teresa in Mare Fuori: “Mi piacerebbe lasciare andare Teresa, c'è stato un grande cambiamento in lei in questa stagione, credo abbia fatto l'esperienza che cercava. Il personaggio dovrebbe terminare con Mare Fuori4? Forse sì”. Concluso il ciclo con il personaggio di Edoardo Conte, senza addentrarci troppo con eventuali spoiler, sarebbe ipotizzabile un'uscita di scena della ragazza napoletana di buona famiglia che ha perso la testa per uno dei potenziali criminali legati al clan dei Ricci. "Interpretare lo stesso personaggio, farebbe mancare anche un po' di brio alla mia vita artistica", ha aggiunto, "i nostri sceneggiatori sono così bravi che potrebbero creare dinamiche nuove, chissà".