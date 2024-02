Ludovica Coscione a Sanremo tifa per gli attori di Mare Fuori 4: “In platea per Matteo Paolillo” Sta facendo chiacchierare la presenza di Ludovica Coscione a Sanremo 2024. L’attrice di Mare Fuori 4 non è salita sul palco insieme ai suoi colleghi nel corso della seconda serata del Festival, ma ha seguito la diretta dalla platea. Una talpa a Deianira Marzano avrebbe raccontato: “Era lì per Matteo Paolillo”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Ludovica Coscione ieri ha partecipato alla seconda serata del Festival di Sanremo 2024, ma tra il pubblico. Non è salita sul palco insieme ai suoi colleghi, attori di Mare Fuori 4, che prima di cantare la famosa colonna sonora, O mar for, hanno recitato un lungo monologo sul tema del femminicidio sul palco dell'Ariston. L'interprete di Teresa nella serie tv ha fatto il tifo per i suoi amici e colleghi dalla platea. Intanto una talpa a Deianira Marzano ha lanciato un presunto gossip: "È lì per Matteo Paolillo, stanno insieme".

Il messaggio di Ludovica Coscione tra il pubblico di Sanremo 2024

Tra gli attori di Mare Fuori 4 saliti sul palco del Festival di Sanremo 2024 mancava Ludovica Coscione. L'attrice che nella serie tv di successo recita nei panni di Teresa, l'amante di Edoardo Conte, ha seguito la seconda serata della kermesse dalla platea. Con una story ha mostrato tutta la sua vicinanza ai suoi colleghi: "Molto fiera" ha scritto allegando al testo una foto scattata al palco.

L'indiscrezione su Ludovica Coscione e Matteo Paolillo: "Stanno insieme"

A far chiacchierare in queste ultime ore la segnalazione di una talpa a Deianira Marzano che sosterebbe che l'attrice sia a Sanremo solo per sostenere Matteo Paolillo con il quale avrebbe intrapreso una relazione segreta. "Sono arrivati insieme e hanno preso una stanza per la notte. Era al Festival per vedere lui cantare dalla platea", il messaggio reso pubblico dall'influencer del pettegolezzo online. L'indiscrezione non trova riscontro dai diretti interessati, ma troverebbe appoggio dalla rottura tra il cantante e attore e Alessia Fenderico. Pochi giorni fa Ludovica Coscione ha inoltre acceso la curiosità dei fan condividendo una story raffigurante un selfie con Matteo Paolillo. Si tratterebbe però di una foto scattata sul set del nuovo videoclip del cantante che vedrà l'attrice protagonista.