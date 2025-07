Manuela Carriero insultata per la foto in bikini, la replica al body shaming: “Mi piaccio con smagliature e c**o flaccido”

Manuela Carriero, ex tronista di Uomini e Donne ed ex volto di Temptation Island, ha subito un episodio di body shaming sui social. Dopo avere pubblicato su Instagram una foto in bikini in compagnia del fidanzato, la trentaseienne ha ricevuto un messaggio offensivo e denigratorio. Carriero ha deciso di replicare. Ma andiamo con ordine.

Manuela Carriero e gli insulti dopo la foto in bikini

Manuela Carriero ha pubblicato su Instagram una foto che la ritrae al mare. Lo scatto in bikini, tuttavia, è stato commentato aspramente da un utente, che ha consigliato al fidanzato dell'ex tronista di "mettere a dieta" la sua compagna. Dunque, si è scagliato contro Manuela Carriero, insultandola per il suo aspetto fisico:

Tu sei al top fisicamente, ma ca**arola metti a dieta anche lei. Nonostante i filtri, glutei di mer**, flaccidi con cellulite e gambe piene di acqua. E pure il fotografo, che spreco.

Un commento inaccettabile, che trasuda body shaming. Manuela Carriero ha deciso di replicare a tono. In una storia pubblicata su Instagram ha espresso tutta la sua amarezza per quelle parole ingiustificabili.

La replica furiosa dell'ex volto di Uomini e Donne e Temptation Island

Manuela Carriero ha usato toni durissimi per replicare all'hater che si è sentito in diritto di criticare il suo corpo. L'ex tronista di Uomini e Donne ha espresso la sua amarezza senza mezzi termini: "Siamo proprio circondati da me**a". Quindi ha proseguito nel suo sfogo: "Vi prego spiegatelo voi a questo individuo che per eliminare la cellulite non serve mettersi a dieta". Infine, ha concluso chiarendo di essere in pace con il suo aspetto fisico e di non avere intenzione di cambiare nulla del suo corpo tanto meno per un perfetto sconosciuto: "Comunque io mi piaccio così con la cellulite, le smagliature e il c**o flaccido".