Patrizia Rossetti: “Marco Antonio Bellini mi ha lasciato. Ci sono rimasta male, spero che mi chieda di rivederci”

Solo il mese scorso, Patrizia Rossetti aveva parlato per la prima volta della relazione con Marco Antonio Bellini. Tra loro vent'anni di differenza e un amore germogliato da una bella amicizia. Purtroppo, però, il rapporto si sarebbe già interrotto. Lo ha svelato la conduttrice ospite del programma Storie al bivio. Rossetti ha confidato di avere inviato un ultimo sms al suo ex compagno, chiedendogli di poterlo rivedere. Vorrebbe salvare l'amicizia.

Perché Patrizia Rossetti e Marco Antonio Bellini si sono già lasciati. Nell'intervista che verrà trasmessa nel corso della puntata in onda domani, sabato 6 dicembre, la sessantaseienne ha ipotizzato il motivo del passo indietro fatto da Bellini: "Forse si è spaventato per la differenza di età o forse non era pronto a trasformare la nostra amicizia in una storia d'amore". Al momento l'uomo sarebbe in viaggio. Patrizia Rossetti ha confidato di sperare in un suo messaggio al suo ritorno. Vorrebbe rivederlo per ricominciare insieme o almeno per avere un chiarimento: "Un po' ci sono rimasta male ma spero ancora che lui, tornato dall'estero, mi chieda di vederci almeno per chiarire o per far ripartire la storia".

L'ultimo messaggio inviato al suo ex. Patrizia Rossetti ha raccontato di avere sofferto tanto in amore e sperava che con Marco Antonio Bellini le cose andassero diversamente. Da tanti anni, ormai, era da sola dopo avere subito troppi tradimenti: "Sono stata ripetutamente tradita dal mio ex marito e l'incontro con Marco mi aveva fatto sperare in qualcosa di importante, probabilmente mi sono sbagliata". Infine, ha fatto sapere di avere provato a ricontattare Bellini. Gli ha mandato un ultimo sms chiedendogli di poterlo vedere: "Vorrei almeno che la nostra amicizia, che dura da 15 anni, potesse sopravvivere". Al momento da parte dell'uomo nessun segnale.