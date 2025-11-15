Cesara Buonamici sul rapporto con il marito Joshua Kalman: “Quando ci si sposa cambia qualcosa”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Verissimo 2025/2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Cesara Buonamici è tornata nel salotto di Verissimo per una lunga intervista in cui ha ripercorso i momenti più intensi della sua vita, dagli anni al Tg5 alla malattia, fino al rapporto profondissimo che la lega al marito Joshua Kalman, con cui condivide un amore che dura da venticinque anni.

La diagnosi di tumore al seno: "Ho fatto un controllo di recente"

La giornalista ha raccontato la scoperta del tumore al seno, una diagnosi arrivata grazie a un controllo di routine che effettua ogni anno da tempo. Un intervento tempestivo le ha permesso di affrontare la malattia nel modo migliore: oggi sta bene e continua a ribadire quanto la prevenzione sia fondamentale. “Si arriva sempre con un’ansia pazzesca ai controlli”, ha ammesso, spiegando però che la medicina ha fatto passi enormi e che il tumore al seno, se individuato precocemente, non è più una condanna.

Il rapporto con Joshua Kalman e l'amore per i genitori scomparsi

Accanto a lei, in tutto questo percorso, c’è stato sempre Joshua Kalman, l’uomo che ama da un quarto di secolo. I due si sono sposati di recente, dopo tanti anni insieme, e la giornalista ha confessato che il matrimonio ha portato con sé una piccola trasformazione: “Qualcosa cambia quando ci si sposa. Da fidanzati si sta molto bene, però mi fa piacere dire ‘mio marito’”. Un legame costruito anche a distanza: all’inizio Joshua viveva a Tel Aviv e per tre anni la relazione è andata avanti così, tra viaggi ed equilibrio. Poi lui ha deciso di trasferirsi in Italia e i due non si sono più lasciati.

Nel corso dell’intervista, la giornalista ha aperto anche il suo scrigno più intimo, raccontando il rapporto con i genitori. Il padre è venuto a mancare presto, a soli 50 anni, nel sonno. Un dolore enorme, che la madre ha affrontato con una forza che Cesara ricorda ancora con ammirazione: “Ha fatto tutto lei, ha fatto la doppia parte, ed è stata fortissima. Aveva un carattere di ferro”. La mamma è scomparsa a 94 anni, ma per la Buonamici resta una presenza costante. Ha confessato che le parla ancora, come se fosse lì con lei, e che a volte immagina perfino le sue risposte.