Giorgia: “Con Emanuel Lo amore e odio. Abbiamo litigato a ristorante, nostro figlio ci ha rimproverati”

Giorgia e Emanuel Lo sono una coppia da oltre 20 anni e tra loro, come ha raccontato la cantante, un rapporto di “amore e odio”: “Siamo una coppia di esauriti, un po’ come tutti”. Di recente, ad esempio, hanno litigato a ristorante e loro figlio Samuel li ha rimproverati: “Sembrava lui il genitore, ci ha detto ‘se non la smettete me ne vado’ “.

"Siamo una coppia di esauriti. Ci dividiamo tra odio e amore, è normale". Giorgia e Emanuel Lo sono una coppia da oltre 20 anni e, come ha raccontato la cantante, tra loro momenti romantici e di amore, ma anche di liti nella vita di tutti i giorni. La cantante e il noto coreografo si sono incontrati e innamorati grazie al loro lavoro, anche se inizialmente non avevano intenzione di unire vita privata e lavorativa. I sentimenti, però, hanno poi preso il sopravvento. Sono genitori di Samuel, che oggi ha 15 anni.

Giorgia e la lite con Emanuel Lo: "Nostro figlio voleva andarsene"

Ospite di RDS, Giorgia ha parlato dell'amore con Emanuel Lo e della loro quotidiana. "Sembriamo simpatici, ma siamo in realtà una coppia di esauriti come un po' tutti. Quando stai insieme da 20 anni ti dividi tra l'odio e l'amore, è normale”. A proposito di ‘odio e amore', la cantante ha raccontato una recente lite con il compagno avvenuta a ristorante, per il quale il figlio Samuel si è vergognato di loro e ha ‘minacciato' di lasciarli soli: "Qualche sera fa, al ristorante, abbiamo avuto una brutta lite. A un certo punto nostro figlio ha detto: ‘Adesso se non la smettete io mi alzo e me ne vado’. Sembrava lui il genitore e noi i figli”.

La vita di coppia di Emanuel Lo e Giorgia

Giorgia e Emanuel Lo sono una coppia da oltre 20 anni. Tra loro fu un colpo di fulmine, come ha raccontato in passato il noto coreografo e professore di Amici: "Dalla prima volta che ci siamo visti c'è stata una scintilla, però ci eravamo incontrati lavorando e per me il lavoro non si mischia mai ai sentimenti". Anche se inizialmente si erano ripromessi di non unire vita privata e lavorativa, i sentimenti hanno poi preso il sopravvento. "Quell'emozione era forte, con lei c'era qualcosa di diverso", ha spiegato Lo. Nella loro vita quotidiana, lontana da riflettori e palcoscenici, sono una coppia "normale": "Sono uno che fa la spesa e Giorgia è una che cucina. Ogni tanto ci troviamo a ballare abbracciati".