Tensioni tra Belen e Alessia Marcuzzi, il gossip e cosa c’entra De Martino: “Quando una c’è, l’altra scompare”

Ci sarebbero tensioni nel rapporto tra Belen Rodriguez e Alessia Marcuzzi: non è passata inosservata l’assenza della conduttrice da Che Tempo Che Fa proprio nella puntata in cui è stata ospite la collega argentina. Ma cosa è successo tra loro? I precedenti risalgono a qualche anno fa ed è coinvolto anche Stefano De Martino, ex marito di Belen.

Quando Belen Rodriguez c'è, Alessia Marcuzzi scompare. Non è passata inosservata l'assenza della conduttrice a Che Tempo Che Fa proprio nella puntata in cui la showgirl e conduttrice argentina è stata ospite per parlare del programma OnlyFun. A lanciare l'indiscrezione è stato il settimanale Chi, che ha ricordato anche il (non) rapporto tra le due donne: tra le donne con cui Stefano De Martino avrebbe tradito Belen, ai tempi del loro matrimonio, ci sarebbe stata anche Marcuzzi.

L'assenza di Marcuzzi a Che Tempo Che Fa quando c'è Belen

Come spiega Chi, nella sua rubrica Chicche di Gossip, tra Belen e Alessia Marcuzzi i rapporti sarebbero tutt'altro che sereni, tanto che la conduttrice si è assentata da Che Tempo Che Fa proprio nella puntata in cui la ‘collega' era ospite per parlare di OnlyFun, il programma comico che conduce da diverse edizioni su Nove. Un'assenza che non sembrerebbe una coincidenza e pare che sia stata una richiesta partita direttamente dall'argentina. "Questo stesso blocco da settimane ospita anche Alessia Marcuzzi. Si è notato come quest’ultima, pur non avendo un contratto fisso per tutte le puntate, fosse assente proprio nella puntata in cui al tavolo c’era la collega", ha sottolineato il settimanale diretto da Alfonso Signorini.

I precedenti tra Marcuzzi e Rodriguez: cosa è successo tra le due conduttrici

Ma perché tra le due i rapporti non sarebbero sereni? Per spiegare i motivi bisogna andare indietro nel tempo, in particolare al 2020, quando Dagospia aveva lanciato il gossip di un flirt tra Stefano De Marino, allora marito di Belen Rodriguez, e Alessia Marcuzzi. Si era parlato a lungo di tradimento, anche se i diretti interessati non lo hanno mai confermato, anzi, il conduttore di Affari Tuoi ha smentito la notizia. Diversa è stata la versione della showgirl che, in un commento che circolava sui social, aveva ufficializzato l'accaduto con un "confermo". Da allora i rapporti tra le due si erano "gelati" e