Naike Rivelli sposerà Roberto Marzano il 6 settembre 2025, affisse le pubblicazioni in municipio

Con un video pubblicato su Instagram, Naike Rivelli ha ufficializzato le nozze con il compagno Roberto Marzano. La figlia di Ornella Muti, 50 anni, ha condiviso sui social un momento simbolico: le pubblicazioni di matrimonio affisse al municipio di Lerma, in provincia di Alessandria.

Un video apparso nelle sue storie Instagram la mostra raggiante davanti al comune mentre, con occhialoni da diva e cappello a tesa larga, annuncia: “Sono qui al municipio per fare le pubblicazioni, perché il 6 settembre noi ci sposiamo. In maniera molto umile, perché i matrimoni umili sono quelli che durano di più”. Una frase che suona come una frecciatina alle sfarzose nozze di Jeff Bezos e Lauren Sanchez.

Naike Rivelli e Roberto Marzano stanno insieme da quasi 8 anni

Naike e Roberto stanno insieme da quasi otto anni, ma la loro relazione è sempre rimasta lontana dai riflettori. Il compagno dell’attrice è un imprenditore calabrese attivo nel settore edile, classe 1968. Di lui si conosce poco, se non il fatto che abbia saputo conquistare il cuore di Naike dopo un lungo corteggiamento durato sei mesi.

“Era da tempo che pensavo che sarei rimasta da sola per sempre”, aveva raccontato Naike in passato. In un’intervista a Verissimo, la donna aveva parlato anche del legame tra il fidanzato e la madre Ornella Muti: “Lo conosce bene, noi viviamo con lei, in campagna, si vogliono molto bene. Potevo sposare un uomo che non accettasse la mamma?”.

Naike e l’amore con Roberto, lontano dai colpi di testa del passato

Per Naike Rivelli, questo matrimonio rappresenta una nuova fase, forse più matura, della sua vita. Dopo anni turbolenti, la figlia d’arte sembra aver trovato un equilibrio con Roberto. I

n passato ha vissuto storie importanti, a volte dolorose: da giovanissima fu legata a Christian Cetorelli, conosciuto ai tempi della scuola, da cui ha avuto il figlio Akash a soli 22 anni. Qualche anno dopo ha sposato l’attore e doppiatore tedesco Manou Lubowski, un’unione durata appena nove mesi. Tra le sue relazioni più celebri anche l’amore travolgente con Yari Carrisi, figlio di Al Bano, nato durante le riprese di Pechino Express. La coppia era pronta ad avere un figlio, ma la gravidanza non andò a buon fine e anche il rapporto con Yari si interruppe poco dopo.