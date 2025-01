video suggerito

Naike Rivelli annuncia il matrimonio: “Ho sofferto come un cane, ma a cinquant’anni sposo Roberto” Naike Rivelli annuncia il matrimonio con il compagno Roberto. Tra loro sette anni d’amore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

16 CONDIVISIONI condividi chiudi

Naike Rivelli si sposa. La cinquantenne, figlia di Ornella Muti, ha annunciato di essere pronta a convolare a nozze con Roberto. Ha deciso di parlare pubblicamente di questa svolta nella sua vita privata per dare fiducia a chi è convinto che ormai il tempo per trovare il vero amore sia scaduto.

Naike Rivelli annuncia il matrimonio con Roberto

Naike Rivelli, in una lettera pubblicata su MowMag, ha annunciato il matrimonio con il compagno Roberto: "A cinquant’anni compiuti io mi fidanzo felicemente e mi sposo quest’anno". Ha spiegato di frequentare quest'uomo da ormai sette anni. Ritiene che l'amore vero sia basato sulla fiducia, sull'amicizia e sul rispetto e che molti si accontentino pur di non restare soli. Lei stessa ha sofferto tanto nelle relazioni:

Dopo una vita passata a raccontarmela, mentre soffrivo come un cane bastonato con persone varie, dove mancava sia il rispetto che la complicità che la fiducia, avevo deciso di appendere il cuore a un chiodo, pensando di invecchiare felice e single accanto alla mamma altrettanto felice e single come me. Ma l’universo ha voluto diversamente e ne sono molto grata.

Per il matrimonio ha pensato a una cerimonia intima con la sua famiglia e gli amici più cari: "Dopo sette anni di amore in perfetta sintonia ho detto “sì”. Non vedo l’ora! Mi sposo guys! Lo farò in maniera molto umile e semplice. Perché il nostro amore è così immenso che non servono festoni e fronzoli… l’amore basta a se stesso".

Leggi anche Paolo Crivellin ha chiesto ad Angela Caloisi di sposarlo, il video della proposta di matrimonio

Chi è Roberto, il futuro marito di Naike Rivelli

Del suo compagno, Naike Rivelli ha rivelato solo il nome di battesimo. Ha conosciuto Roberto sette anni fa e l'uomo l'ha corteggiata per sei mesi. La cinquantenne ha definito il suo futuro marito "un cavaliere impavido". E su di lui ha aggiunto: "Un uomo molto riservato, fuori dal mondo del jet-set (che tra l’altro proprio non è il mio genere), un uomo concreto, un grande lavoratore, soprattutto un uomo che ha capito chi sono io".