Ornella Muti con le scarpe a forma di cuore: il romantico segreto nascosto nei tacchi alti Ornella Muti, la co-conduttrice della prima serata di Sanremo, ha sfoggiato abiti da vera diva e particolari scarpe “a punta” che nascondono una lettera d’amore.

A cura di Beatrice Manca

Il Festival di Sanremo 2022 si è aperto con le esibizioni dei primi dodici artisti in gara: regina della prima serata è stata Ornelli Muti, co-conduttrice di Amadeus. L'attrice ha scelto due look da vera diva, incantando l'Ariston tra drappeggi, cristalli e maxi spacco laterale. Il tocco di stile? Non ha voluto rinunciare agli occhiali da vista, che aggiungevano carattere alla sua figura. L'eleganza è sempre nei dettagli: Ornella Muti ai piedi indossava un paio di décolleté molto particolari, con una silhouette "a punta". Si tratta di un modello storico, che nasconde un piccolo (e romantico) segreto.

Le scarpe di Ornella Muti hanno la forma di un cuore

L'attrice a Sanremo ha scelto due abiti firmati dal designer campano Francesco Scognamiglio: il primo tempestato di Swaroski, il secondo drappeggiato a mo' di peplo, in total black. Ai piedi Ornella Muti indossava scarpe con il tacco Roger Vivier, caratterizzate da una linea molto particolare: la scollatura sul piede sembra avere una punta. Si tratta infatti di un cuore rovesciato, caratteristica che dà il nome a queste celebri scarpe, le I Love Vivier. Le stesse scarpe, ma in un altro colore, erano state indossate anche durante la conferenza stampa di presentazione: l'attrice ha abbinato i tacchi color rosa pesca all'abito blu notte.

le scarpe di Ornelli Muti sono le I Love Viver

Queste scarpe sono state disegnate dal direttore creativo Gherardo Felloni per dichiarare il proprio amore alle donne di tutto il mondo attraverso il simbolo del cuore. Non è finita qui però perché queste scarpe nascondono un piccolo segreto: all'interno della suola c'è un cuore rosso, visibile solo a chi le indossa. Guardandole dall'alto infatti la forma "a punta" si incastra alla perfezione con il disegno, rivelando la forma di un cuore. Una lettera d'amore segreta che passa attraverso le scarpe con il tacco, croce e delizia di ogni fashion victim: di sicuro Ornella Muti le calzava alla perfezione, con una grazia invidiabile perfino a tarda notte.