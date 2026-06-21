La casa più costosa del mondo in vendita a 400 milioni: ha 3 piscine, spa, campo da tennis e cinema

L’agenzia Beverly Hills Estates ha messo in vendita “il gioiello di Los Angeles”: una mega tenuta di lusso con vista panoramica e ogni tipo di servizio.

Il record stabilito dal Little Lake Lodge di Aspen, messo in vendita lo scorso agosto per circa 300 milioni di dollari, è stato superato. L'immobile residenziale si era imposto come il più costoso al mondo, ma ora ce n'è un altro che ha fatto la sua comparsa sul mercato immobiliare, a un prezzo ancora più esorbitante. Si tratta della villa affidata all'agenzia Beverly Hills Estates e gestita dagli agenti Jack Harris e Michael Fahimian. La dimora da sogno in questione si trova a Los Angeles ed è in cerca di un acquirente disposto a sborsare 400 milioni di dollari: questo il prezzo proposto.

La lussuosa tenuta californiana progettata da Peter Marino e realizzata da Peter McCoy si estende su una superficie di oltre 70.000 piedi quadrati. Per essere costruita nella sua interezza ha richiesto ben dieci anni di lavori (conclusi nel 2018) e 350 milioni di dollari. È un progetto molto complesso. C'è una tenuta principale di otto acri con 39 camere da letto e diverse cucine distribuite tra la residenza principale e la dependance. La proprietà possiede anche tre piscine, un campo da tennis, una spa, un salone di bellezza completamente attrezzato, una palestra, una sala cinema privata. La vista panoramica dà direttamente sull’oceano, sulla città e sul canyon: qualcosa di davvero sorprendente.

Tutti questi servizi, sommati, giustificano il prezzo di vendita. "Dalla posizione del terreno al livello di cura in ogni dettaglio delle finiture, offre uno stile di vita completamente autosufficiente che supera i resort più raffinati del mondo, pur garantendo privacy ed esclusività totali. Si tratta davvero di un bene che capita una volta in una generazione. Non potrà mai essere replicato" ha spiegato Michael Fahimian a Elle Decor.

Secondo il Wall Street Journal, attualmente la villa sarebbe nelle mani di una figura legata alla famiglia Al-Thani, al potere in Qatar, che interpellata dal giornale non ha voluto rispondere in merito. A Forbes, il secondo agente Jack Harris ha affermato che l'attuale proprietario avrebbe acquistato il lotto principale nel 2010 per 35 milioni di dollari, ampliando poi la proprietà aggiungendo tutto il resto dopo aver acquistato i terreni limitrofi, plasmando così la mega tenuta attualmente esistente. È soprannominata "Il gioiello della corona di Los Angeles" come si legge nella descrizione Instagram dell'agenzia.