Venduta Villa Certosa di Berlusconi ad Al Thani, la storica residenza in Sardegna potrebbe diventare un resort

Villa Certosa, la storica tenuta in Sardegna appartenuta a Silvio Berlusconi, ha trovato un acquirente. Si tratta dello sceicco del Qatar Al Thani, che potrebbe voler trasformare la storica residenza in un resort di lusso.

Villa Certosa (LaPresse)

A poco più di 3 anni dalla morte di Silvio Berlusconi, la sua leggendaria Villa Certosa ha trovato un nuovo proprietario. La residenza estiva a Porto Rotondo, in Sardegna, era la preferita del premier ma i figli hanno deciso di metterla in vendita fin da subito. Si tratta di una tenuta che si estende su oltre 4.500 mq, circondata da un giardino di 120 ettari e che all'interno è dotata di 126 camere, 7 piscine, spa, 7 ville per gli ospiti, un teatro, una serra, una palestra, un'autorimessa, un eliporto e addirittura un vulcano artificiale e un bunker atomico. Complice il prezzo richiesto di circa 500 milioni di euro, era rimasta a lungo sul mercato senza trovare un potenziale acquirente. Ora, però, come rivelato da un portavoce di Fininvest, è stata venduta. L'acquirente sarebbe lo sceicco Al Thani, della dinastia reale a capo del Qatar, che avrebbe speso circa 350 milioni di euro per accaparrarsela (anche se la cifra non è stata confermata).

Villa Certosa è stata acquistata dallo sceicco Al Thani

Immobiliare Idra, società del gruppo Fininvest, ha confermato di aver accettato una proposta vincolante per la cessione di Villa Certosa. L'acquirente sarebbe lo sceicco Al Thani, il rappresentante della famiglia reale che governa il Qatar da oltre 150 anni (e che controlla il 70% della Maison Valentino). Il sup fondo sovrano ammonterebbe a qualche centinaia di miliardi di dollari grazie alle immense riserve di petrolio e di gas naturale possedute, dunque non dovrebbe aver avuto problemi nell'acquistare una proprietà tanto lussuosa e ambita. A concludere l'affare sarebbe stata la Constellation hotels holding Ltd Sca, società di investimenti con sede in Lussemburgo che controlla le finanze europee e globali della famiglia di Hamad bin Jassim Al Thani. Villa Certosa non è il suo primo investimento in Sardegna, anzi ha già numerosi possedimenti in Gallura, dalla Qatar Foundation in Costa Smeralda al Mater Olbia Hospital (ex San Raffaele).

Ospiti di Villa Certosa (LaPresse)

Villa Certosa potrebbe diventare una dimora di lusso in affitto

Sebbene le fonti ufficiali non abbiano rilasciato alcun commento, pare che la compravendita di Villa Certosa si sia conclusa per circa 350 milioni di euro, dunque una cifra leggermente più bassa rispetto ai 500 milioni richiesti all'inizio. Cosa ne sarà della proprietà? La Constellation hotels holding di solito acquista immobili storici e di lusso nelle grandi capitali per affidarne la gestione a marchi come Ihg e Hyatt (che li trasformano in dimore da affittare a tariffe principesche). Non si esclude, però, che lo sceicco possa trasformarla in una abitazione privata in cui trascorrere le vacanze estive. Al momento l'unica cosa certa è che i figli di Berlusconi hanno finalmente raggiunto il loro obiettivo: dire addio alla proprietà che per loro rappresentava solo un "peso", visto il profondo legame con gli scandali e con i festini che avevano visto come protagonista l'ex premier.

Villa Certosa (LaPresse)

La storia di Villa Certosa

Silvio Berlusconi acquistò Villa Certosa alla fine degli anni '80. Il precedente proprietario fu Gianni Onorato, proprietario della rete televisiva La Voce Sarda, che la chiamò Villa Monastero. Fu l'ex premier a ribattezzarla, ristrutturarla e ampliarla, affidando il progetto all'architetto di fiducia Gianni Gamondi, all'epoca progettista di numerose ville della Costa Smeralda. Berlusconi la utilizzò come residenza estiva con un contratto di comodato gratuito con la società immobiliare Idra S.p.A. e nel 2004 la definì "sede alternativa di massima sicurezza per la sua incolumità". Valutata circa 259 milioni di euro nel 2021, risultò essere una delle case più costose al mondo ma, nonostante ciò, gli eredi del premier decisero di metterla in vendita a gennaio 2024, ovvero pochi mesi dopo la morte del Cavaliere.