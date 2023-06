Villa Certosa, quanto costa e come è fatta la residenza estiva tanto amata da Silvio Berlusconi Villa Certosa era la residenza estiva di Silvio Berlusconi, in Sardegna, una struttura immersa nel verde dal valore esorbitante: una delle più costose al mondo.

A cura di Giusy Dente

Silvio Berlusconi questa mattina si è spento all'Ospedale San Raffaele di Milano: il leader di Forza Italia aveva 86 anni e da tempo era malato di leucemia mielomonocitica cronica. Silvio Berlusconi possedeva diverse residenze in Lombardia, tra Milano e provincia. Villa Certosa era invece la sua residenza estiva, un luogo da lui tanto amato, dove ha trascorso momenti felici assieme a parenti e amici. Villa Certosa si trova in Sardegna: ha una superficie di 4500 mq ed è una villa esclusiva dall'esorbitante valore immobiliare, che ha attirato spesso l'interesse di ricchi uomini d'affari interessati ad acquistarla. Si parla di una cifra compresa tra 250 mila e 300 mila euro: è una delle più costose al mondo. Scopriamo questa villa dei sogni nel dettaglio.

Ospiti di Villa Certosa (LaPresse)

Dove si trova Villa Certosa di Silvio Berlusconi

Villa Certosa si trova a Porto Rotondo, una frazione di Olbia, nei pressi di Punta Lada. Apparteneva a Gianni Onorato, proprietario della rete televisiva La Voce Sarda e si chiamava Villa Monastero. È stata acquistata da Silvio Berlusconi alla fine degli anni Ottanta e ribattezzata in Villa Certosa. Negli anni, l'ex premier ha avuto modo di ospitare qui personalità di spicco del panorama politico, capi di Stato provenienti da ogni parte del mondo. Ha accolto a Villa Certosa George W. Bush, Tony Blair, Mirek Topolánek, Vladimir Putin, José Luis Rodriguez Zapatero e José María Aznar.

Villa Certosa (LaPresse)

Come è fatta la villa di Berlusconi in Sardegna

La proprietà, tra spazi interni e spazi esterni, comprende 4 bungalow con 126 camere, un teatro, una serra, una palestra, un'autorimessa e un parco. I lavori di ristrutturazione e ampliamento dopo l'acquisto, sono stati assegnati da Silvio Berlusconi al suo architetto di fiducia Gianni Gamondi, il nome che c'è dietro numerose ville di lusso della Costa Smeralda.

Silvio Berlusconi (LaPresse)

Il parco che circonda Villa Certosa

Villa Certosa è una reggia immersa nel verde, pensata per momenti di intrattenimento e relax. La residenza, infatti, è circondata da un parco che si estende su una superficie di 580.477 mq: si tratta di 80 volte la grandezza di un campo da calcio. Per le riprese del film Loro, di Paolo Sorrentino, Villa Certosa è stata ricostruita in modo molto fedele trasformando una villa privata ad Orbetello e il Golf Hotel Resort di Porto Ercole all’Argentario.

Villa Certosa (LaPresse)

Quanto costa Villa Certosa: il valore dell'immobile

Una delle ultime valutazioni dell'immobile gli assegnano un valore che si aggira attorno ai 259 mila euro. È a tutti gli effetti una delle residenze più costose ed esclusive al mondo, che difatti è spesso diventata oggetto di interesse da parte di importanti uomini d'affari e imprenditori interessati ad acquistarla (nonché reali degli Emirati Arabi).