Passaparola e Ok il prezzo è giusto tornano su Canale 5: il nodo è la conduzione

Mediaset ufficializza il ritorno di Passaparola e Ok il prezzo è giusto nella stagione 2026/2027. Dopo il boom della Ruota della Fortuna, Canale 5 punta sui quiz storici. Il nodo resta la conduzione.

Elaborazione grafica con IA.

L'indiscrezione circolava da settimane, ora c'è il sigillo ufficiale. Nella serata di presentazione dei palinsesti Mediaset, mercoledì 8 luglio a Cologno Monzese, Pier Silvio Berlusconi ha confermato il ritorno di due marchi che hanno segnato la storia di Canale 5: Passaparola e Ok il prezzo è giusto. I due quiz compaiono tra le novità della slide dedicata ai game show di preserale e access, accanto alle certezze di fascia Avanti un altro, Caduta Libera e alla corazzata La Ruota della Fortuna. Arriverà anche The Wall con Max Giusti. E occhio a questo nome perché potrebbe ritornare per uno dei due show in rampa di "rilancio".

L'effetto Ruota della Fortuna

L'operazione ha un padre riconoscibile. Il rilancio della Ruota della Fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui ha trasformato l'access prime time di Canale 5 in una miniera: nella fascia 20:30-22:30 la rete è passata dal 14,3% al 21,3% di share in una sola stagione, sette punti guadagnati che hanno riaperto una partita con Rai 1 e con Stefano De Martino che sembrava chiusa da anni. "Un vero e proprio fenomeno, ci avevo iniziato a lavorare quasi un anno prima che iniziasse ad andare in onda", ha rivendicato Pier Silvio Berlusconi davanti alla stampa. Se un titolo del passato può produrre questi numeri, il ragionamento di Cologno è lineare: pescare ancora dallo stesso mazzo.

Chi condurrà i due quiz?

È la domanda che l'annuncio lascia aperta. Nell'immaginario collettivo Passaparola ha un solo volto, quello di Gerry Scotti, che lo guidò dal 1999 al 2008. Ma il conduttore pavese è già impegnato ogni sera con la Ruota della Fortuna e un doppio appuntamento quotidiano appare complicato da sostenere. Nelle scorse settimane, negli studi di Cologno Monzese sarebbe stata registrata una puntata zero blindata del programma, con una scenografia rinnovata ma fedele all'identità originale. Per Ok il prezzo è giusto, il game dei prezzi legato al ricordo di Iva Zanicchi, il nome che circola con maggiore insistenza sarebbe quello di Max Giusti, già al timone di The Wall e Caduta Libera, anche se al momento non esiste alcuna ufficialità né sulla conduzione né sulla collocazione precisa in palinsesto.

Un quiz che ha lanciato Ilary Blasi e Silvia Toffanin

Il ritorno di Passaparola ha anche un valore simbolico che va oltre il gioco. Dal parterre delle sue letterine sono uscite Ilary Blasi e Silvia Toffanin, oggi due colonne della stessa Canale 5: la prima riparte a settembre con il Grande Fratello Vip, la seconda è confermata con Verissimo e This is me. Un cerchio che si chiude, a oltre venticinque anni dal debutto del quiz.

Dietro le quinte resta poi la questione dei diritti internazionali. Il format originale, The Alphabet Game, è stato al centro di un lungo contenzioso legale che ha coinvolto Mediaset in Spagna, dove il gioco va in onda con il titolo Pasapalabra. Secondo quanto ricostruito dalla stampa spagnola, il gruppo avrebbe acquisito i diritti della celebre sfida finale, la ruota alfabetica, aprendo la strada al ritorno italiano.