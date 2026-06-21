“Passaparola torna su Canale 5”, ma c’è un contenzioso tra Mediaset e l’emittente che detiene i diritti dello show

Tra le puntate di format registrate da Mediaset in questi mesi ci sarebbe anche Passaparola e si parla, perciò, di una possibile messa in onda del game show. Il programma, però, è al centro di una controversia legale per la versione spagnola con il gruppo britannico ITV, che detiene i diritti dello show.

Mediaset è in cerca di novità per la prossima stagione tv e dopo il successo de La Ruota della Fortuna sembra che l'obiettivo dell'emittente sia quello di ripescare tra le glorie del passato e, infatti, in questi mesi sono state registrate le puntate zero di alcuni format conosciuti e amatissimi dal pubblico, tra questi ci sarebbe anche Passaparola. Per quest'ultimo game show, però, l'azienda di Cologno Monzese ha un contenzioso in atto con l'emittente detentrice dei diritti del game show che, stando a quanto stabilito dalla Corte d'Appello di Madrid, ha ottenuto che venga bloccata la messa in onda dello show, in Spagna attualmente in tv su Telecinco.

Il possibile ritorno di Passaparola su Canale 5

Come scritto anche su Fanpage circa un mese fa, Mediaset sta valutando la possibilità di rimpinguare il parterre di programmi televisivi, magari per arricchire la prima serata che da tempo langue, con la messa in onda di nuovi (o anche vecchi) format. Dopo l'incredibile riscontro de La Ruota della Fortuna, grande successo degli Anni Novanta, si è pensato di ripescare programmi indimenticabili come Ok, il prezzo è giusto o, ancora, Rischia Tutto che vedrebbe Max Giusti alla conduzione, ma anche novità come Jeopardy. Tutti game show che mirano ad appassionare il pubblico. Tra i programmi che potrebbero ritornare sul piccolo schermo, ci sarebbe anche Passaparola. Alcune foto trapelate dagli studi Mediaset durante le registrazioni, confermerebbero questa ipotesi. Il programma, uno dei primi condotto proprio da Gerry Scotti, diventato un vero e proprio cult di Canale 5, è però al centro di un contenzioso tra Mediaset e la ITV, casa di produzione del game show.

Il contenzioso per Pasapalabra tra Mediaset e ITV

È notizia del 22 maggio, infatti, che Mediaset dovrà pagare una multa di 73 milioni di euro al gruppo britannico ITV Global Enterteinment, per aver violato gli accordi sulla trasmissione Pasapalabra su Telecinco e per i profitti ricavati dalla messa in onda irregolare del programma. La controversia legale tra le due emittenti andava avanti ormai da anni, tanto che nel 2019 Telecinco fu costretta ad interrompere la messa in onda di Pasapalabra. Con la sentenza della Corte d'appello di Madrid del mese scorso, si obbliga il gruppo a conformarsi alla sentenza che era stata emessa già dalla Corte Suprema nel 2019, con la quale si condannava il gruppo televisivo non solo a bloccare la messa in onda del game show, ma anche a risarcire l'emittente inglese per i ricavi ottenuti dalla trasmissione, in maniera irregolare, tra il 2012 e il 2019. Sebbene da Cologno Monzese abbiano già dichiarato di voler fare ricorso, è chiaro che essendo il medesimo programma e la medesima azienda, potrebbero esserci problemi per la messa in onda anche in Italia. È plausibile che la puntata zero dello show sia stata registrata quando ancora non si conosceva l'esito della sentenza del tribunale madrileno, con cui ora Mediaset è chiamata necessariamente a fare i conti. Sulla possibilità di rivedere la trasmissione su Canale 5, quindi, è bene ora mantenere qualche riservo.