Emanuela incinta ad Affari tuoi, ha 200mila euro ma accetta l’offerta del Dottore: “Ho delle responsabilità”

La puntata di Affari tuoi di stasera, venerdì 8 maggio. Ha giocato Emanuela dal Piemonte, la concorrente è al settimo mese di gravidanza. Ha preferito accettare l’offerta del Dottore: “Sarà un bel regalo per mio figlio”. Peccato che nel suo pacco ci fossero 200mila euro.

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La puntata di Affari tuoi di venerdì 8 maggio. Ha giocato Emanuela dal Piemonte. Nel programma condotto da Stefano De Martino ha scelto il pacco numero 16, che poi ha cambiato più volte. Emanuela è originaria di Torino e nella vita fa l'educatrice professionale, una figura sanitaria che si occupa di riabilitazione nelle dipendenze patologiche. È incinta. È al settimo mese. Aspetta un maschietto e lo chiamerà Edoardo. In studio si è fatta accompagnare dalla sorella Benedetta, che ha 20 anni e studia grafiche e comunicazione.

La partita di Emanuela ad Affari tuoi di venerdì 8 maggio

Nei primi tiri sono usciti di scena 10mila euro, 300mila euro e 20mila euro. La prima offerta del Dottore è stata da 25mila euro. Ma Emanuela ha confidato: "Mi sento positiva" e ha preferito continuare a giocare. Subito dopo, però, ha beccato 100mila euro e 50mila euro. Insomma, il tabellone è cambiato drasticamente. Il Dottore ha offerto il cambio che Emanuela ha accettato. Ha lasciato il pacco numero 16 e ha preso il pacco numero 6. Nel 16 c'era Gennarino. Ma sono usciti di scena anche 75mila euro. Dunque, l'offerta del Dottore è calata a 18mila euro. La concorrente non ha accettato: "È una bella offerta, ma siamo qua per giocare, ringraziamo e tritiamo".

Nel finale la vincita di 40mila euro, ma nel pacco ce n'erano 200mila

Dopo un buon tiro, il Dottore ha offerto di nuovo alla concorrente la possibilità di cambiare pacco. Emanuela ha detto: "Non sono pronta a lasciare andare il 6, a sensazione me lo tengo". Grazie all'uscita di scena di un altro pacco blu, il Dottore ha offerto 23mila euro, ma anche in questo caso la pacchista ha preferito proseguire. Ha pescato il pacco da 15mila euro. Ha avuto di nuovo la possibilità di cambiare il pacco. Stavolta Emanuela ha accettato: "Il Dottore mi ha fatto offerte povere, questo mi fa pensare che il pacco 6 non valga molto". Così, ha preso il pacco numero 17:

È un numero che nella vita mia e di mio marito è ritornato. Ci sono periodi nella vita in cui compaiono numeri in continuazione. Mi commuovo perché sono gli ormoni della gravidanza. Lui pensava che questo numero fosse negativo, ma io gli dicevo che la vita ci stava dicendo altro. Ci ha fatto capire che delle scelte che stavamo facendo erano corrette.

Nel pacco 6 c'erano 30mila euro. Il Dottore ha offerto di nuovo 25mila euro. Benedetta ha voluto giocare fino in fondo. La concorrente è arrivata alle battute finali con 50 euro, il pacco nero e 200mila euro. Il Dottore ha offerto 40mila euro. Stavolta Emanuela ha accettato: "Sono sicura di avere una bella cifra. Però forse in questo momento della mia vita, in cui le responsabilità aumentano, questo potrebbe essere un bel regalo per Edoardo". Nel suo pacco c'erano 200mila euro.