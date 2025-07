Stefano De Martino: “Nessuna richiesta da Rai di essere più morigerato, sono chiacchiere da ombrellone”

Stefano De Martino è già tornato al lavoro. Il conduttore ha chiuso formalmente le sue vacanze con il ritorno a teatro, che lo porterà in giro per arene e teatri italiano per tutta la seconda parte di stagione, prima del suo ritorno in Tv previsto per settembre, al timone di Affari Tuoi. Punta di diamante del servizio pubblico, De Martino proprio a inizio estate si era trovato al centro di voci legate a possibili mal di pancia dei dirigenti Rai rispetto alla circolazione di troppe notizie di gossip sul suo conto .

A rispondere a queste ricostruzioni è stato il diretto interessato, che ha smentito in un’intervista rilasciata al settimanale Mio: “Nessuno mi ha mai chiesto di essere più morigerato, sono chiacchiere da ombrellone ed è giusto che restino sotto l’ombrellone. Con la mia azienda io parlo di lavoro“.

Una prima serata con De Martino e Gianni Morandi

Nella stessa intervista De Martino ha parlato dei suoi impegni televisivi futuri e l'ipotesi che possa condurre una prima serata su Rai1 insieme a Gianni Morandi: “Ci siamo trovati molto bene, è nata una nuova amicizia fatta di pranzi e cene tra Bologna e Napoli. Abbiamo buttato giù qualche idea, continuiamo a parlarne. Se troveremo quella giusta, magari qualcosa la metteremo in pratica davvero: l’entusiasmo c’è!".

De Martino torna anche alla conduzione di STEP

Nella prossima stagione Stefano De Martino conferma inoltre il suo impegno alla conduzione di Stasera Tutto è Possibile, dopo che il finale di stagione era stato accompagnato dalle sue lacrime e dalla volontà di lasciare la guida del programma dopo diverse stagioni. Ai palinsesti Rai dello scorso giugno, invece, aveva confermato il ritorno anche nella prossima stagione: "Credevo onestamente di avere esaurito tutte le energie rispetto a questo titolo, invece con l'affetto delle persone e l'amicizia veramente smodata che mi lega al cast, abbiamo pensato che forse è il caso di fare un ultimo giro, quindi ritorneremo tutti assieme". Ancora nessuna conferma per l'ipotesi di uno show al sabato sera per il conduttore, come il direttore Intrattenimento Prime Time Williams Di Liberatore ha detto in un'intervista a Fanpage: