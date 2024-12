video suggerito

Affari tuoi, arriva il commento di Amadeus sugli ascolti record di Stefano De Martino: “Non conosco il rosicamento” Amadeus commenta gli ascolti record di Stefano De Martino ad Affari tuoi, il programma di Rai1 che lui ha riportato al successo: “Era un programma abbandonato, morto, mi guardavano come un pazzo”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Affari tuoi 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Amadeus si è raccontato in una lunga intervista. Il conduttore ha parlato del riscontro positivo ottenuto da La Corrida ma anche dei programmi che ha contribuito a portare al successo come L'eredità e Affari tuoi. Quindi ha commentato gli ascolti record di Stefano De Martino, suo successore nel programma di Rai1.

Affari tuoi, Amadeus lo ha riportato al successo

Amadeus ha rilasciato un'intervista a Silvia Fumarola per Repubblica. Il conduttore ha ribadito di avere lasciato la Rai per Discovery perché aveva voglia di cimentarsi con nuove sfide e di sperimentare: "Avevo voglia di provare qualcosa di nuovo, dopo cinque edizioni del festival di Sanremo e dopo aver riportato al successo Affari tuoi". E quanto al programma dei pacchi di Rai1 che ogni giorno tiene incollati milioni di italiani alla TV, ha rimarcato che si è trattato di una scommessa vinta per lui, perché nessuno credeva che quel format potesse avere ancora successo: "Non ci credeva nessuno, era un programma abbandonato, morto, mi guardavano come un pazzo".

La reazione di Amadeus agli ascolti record di Stefano De Martino

Amadeus ha assicurato di non avere rimpianti. Anzi, lo rende felice il fatto che i programmi che un tempo erano casa sua continuino ad avere successo e ad essere amati: "Sono felice quando le cose continuano ad andare bene, L’eredità è il preserale più longevo, auguro il successo ai programmi che ho fatto. Posso avere mille difetti, ma non conosco l’invidia e il rosicamento". Così, quando gli è stato chiesto se si sia mai soffermato a guardare una puntata di Affari tuoi con la nuova conduzione di Stefano De Martino, Amadeus ha detto di sì e ha commentato gli ottimi ascolti che sta conseguendo il suo successore: "Faccio zapping, certo, mi capita. Se raggiunge questi ascolti vuol dire che De Martino lo fa bene".