Interrompono The Couple, Ilary Blasi rimuove ogni traccia del reality su Instagram e fugge via con Bastian

Interrotto The Couple su Canale 5 nella giornata di giovedì 8 maggio, tre giorni prima della puntata finale (a sua volta programmata in anticipo), quando il mondo era impegnato ad accogliere il nuovo Papa Robert Francis Prevost. Stop anche alla diretta h24 su Mediaset Extra, che ha iniziato a proporre la replica della prima puntata de L'Isola dei Famosi 2025. E Ilary Basi che dice? Come ha reagito alla chiusura senza nemmeno la finale? La conduttrice era con il fidanzato Bastian Muller e si era rifugiata in uno degli hotel più esclusivi del mondo, Villa d'Este. Aveva già rimosso da Instagram qualsiasi traccia di The Couple, poi si è chiusa nel totale silenzio. Idem per Luca Tommassini, opinionista insieme a Francesca Barra, che invece ha speso due parole sui social, approvando a pieno la decisione di devolvere il montepremi da un milione di euro al Gaslini di Genova.

Dov'era Ilary Blasi mentre The Couple chiudeva

Ilary Blasi ha fatto le solite stories IG in un luogo da sogno e ha voltato pagina senza un commento. Si è mostrata affacciata alla finestra della sua camera, da cui si potevano intravedere le piscine galleggianti e il panorama del lago e delle Prealpi. La scelta di non commentare l'interruzione di The Couple è finita sotto la lente, soprattutto perché avrebbe potuto chiarire maggiormente la sua posizione all'interno della gestione dell'intera operazione su Canale 5. Ora la direzione è quella di Battiti Live, che ogni anno, diversamente dagli ultimi reality show, le riesce a donare delle discrete soddisfazioni.

Ilary Blasi a Battiti Live

Gli opinionisti: il silenzio di Luca Tommassini e le parole di Francesca Barra

E se Luca Tommassini ha seguito la stessa linea di Ilary Blasi, rimettendosi subito in viaggio, direzione Palermo, c'è chi ha preferito metterci la faccia e spendere due parole. Parliamo di Francesca Barra, che su Instagram ha scritto:

È ufficiale: chiude The Couple E il montepremi sarà giustamente devoluto all’ospedale pediatrico Gaslini di Genova. Quando chiude un programma non gioisco mai (anche quando non è quello in cui lavoro) perché penso a chi ha investito e lavorato ad un progetto. L’ho sempre pensato anche quando veniva licenziato qualcuno o sospeso dal suo incarico. Per quanto riguarda me: mi ha chiamato l’azienda E ho accettato di lavorare con persone fantastiche che saluto e ringrazio. Grazie per le vostre parole, per i giudizi incredibilmente positivi e per la vostra gentilezza. Ci vediamo a quattro di sera weekend e… Presto un nuovo progetto legato alla mia passione per le storie degli altri, il racconto e l’ascolto.