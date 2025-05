Eletto Papa Leone XIV, news in diretta: “Grazie a Francesco, costruiamo ponti”. Oggi messa con i cardinali in Sistina

Il cardinale Robert Francis Prevost è stato eletto Papa: ha scelto il nome di Leone XIV. I cardinali elettori hanno scelto il nordamericano dopo quattro scrutini e due fumate nere. Oltre 150mila fedeli sono accorsi in piazza San Pietro per l'Habemus Papam e il primo discorso del neopontefice dalla Loggia delle Benedizioni da cui ha anche impartito la prima benedizione Urbi et Orbi. Oggi è in programma una nuova riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza in prefettura a Roma per mettere a punto le misure in vista della cerimonia di intronizzazione e del primo Angelus di Leone XIV, che richiameranno ancora una volta in città migliaia di persone.